La Legislatura se fue al receso con más leyes, pero menos diputados para Rolando Figueroa

La Legislatura de Neuquén aprobó 12 leyes el jueves pasado y le puso punto final a la actividad del 2025, con buen balance de sanciones y algunos movimientos políticos de última hora que dejan inquieto al oficialismo de Rolando Figueroa.

Si bien el gobernador logró que los diputados le aprueben las leyes enviadas durante el año, inclusive una de las más importantes como el Presupuesto 2026, perdió en el camino a dos integrantes de su bloque y a una aliada tras la conformación de Democracia Neuquén, una nueva bancada.

El espacio cerró el 2025 con tres integrantes: Mónica Guanque y Federico Méndez, exmiembros de Comunidad, y Cecilia Papa, quien integraba Fuerza Libertaria.

En la sesión del miércoles, Papa le agradeció «el tiempo compartido» a sus ahora excompañeros de bloque, Alberto Bruno y Guillermo Monzani, y al presidente del partido, Carlos Eguía, por haberle «dado la oportunidad».

«Mi decisión de sumarme a este bloque tiene que ver con tener una mayor libertad para trabajar en ciertos proyectos que son importantes para la ciudadanía», dijo sobre su incorporación a Democracia Neuquén.

El flamante bloque no representa, a priori, una desventaja numérica para el oficialismo en las sesiones, ya que conserva la mayoría necesaria para sancionar leyes, dar quórum y aún reunir dos tercios para los casos donde lo necesite. Si se sumaran como opositores «estables», es decir, que voten todo en oposición al oficialismo de Figueroa, a los bloques del FIT, Unión por la Patria, Cumplir-LLA y Democracia Neuquén, alcanzarían solo nueve de 35 bancas.

Sin embargo, ayer, una parte de este grupo junto a César Gass (UCR) presentaron un proyecto de ley en conjunto como una señal de demostración de fuerzas. La iniciativa busca regular la actividad del «lobby» y crea un Régimen de Transparencia y Regulación de la Gestión de Intereses.

En el análisis de los votos en comisión, esto es, para emitir despachos de los proyectos, el panorama también pareciera ser relativamente inocuo para La Neuquinidad. Ninguno de los tres diputados que integran esta nueva bancada participan en las comisiones clave como son Asuntos Constitucionales y Presupuesto.

Guanque, Méndez y Papa se distribuyen entre las de Educación, Producción, Desarrollo Humano, Ambiente. Derechos Humanos y Parlamento Patagónico. Y el reglamento interno reparte los lugares en función del resultado de las elecciones provinciales, sin posibilidad de hacer cambios posteriores si los bloques cambian su integración.

Pero el mensaje político de esta separación es más dañino que los efectos concretos sobre la composición numérica de la Cámara. Guanque renunció a su afiliación partidaria de Comunidad en noviembre, pero Méndez ya lo había hecho dos meses antes, es decir, previo a las elecciones legislativas, según consta en los registros de la justicia electoral.

El armado de Figueroa mostró, por primera vez de forma directa, fisuras internas y el nuevo espacio, que busca consolidarse como partido, espera ser una vitrina de los «desencantados» de la gestión.

La Legislatura inició ayer el período extraordinario y no está prevista la convocatoria a sesiones durante el receso. En la última reunión, la Cámara designó a Francisco Lépore (Avanzar), Gisselle Stillger (Arriba Neuquén), Yamila Hermosilla (Comunidad), Luz Ríos (Comunidad) y Cielubi Obreque (MPN) para integrar la comisión observadora permanente que deberá mantenerse en una suerte de «guardia» este verano.