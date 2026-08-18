Segunda oportunidad para sobreendeudados: qué propone el proyecto que se debate en Diputados

En el Congreso se debate un proyecto que busca darle una segunda oportunidad para personas con sobreendeudamiento. De aprobarse, un juez podrá revisar deudas tomadas con más de un prestador.

La intención es ponerle un freno a las tasas abusivas y prácticas de cobranza agresivas, una situación que, según el diputado nacional de Provincias Unidas Pablo Juliano, se agravó al punto de exigir una respuesta judicial sin costo fiscal.

Nueva oportunidad para los sobreendeudados

El legislador mencionó que uno de los datos que el legislador puso en el centro de la discusión es la edad de los deudores: asegura que más del 38% son menores de 25 años.

En diálogo con Infobae, Pablo Juliano marcó una diferencia entre los niveles de mora de los bancos, que ubicó en torno al 7%, y los de las fintechs, donde ese porcentaje, puede triplicarse.

Es por esto que la iniciativa apunta a cualquier persona que tenga más de una deuda, ya sea con bancos, fintechs o tarjetas de crédito. En estos casos, el expediente ingresaría a un procedimiento judicial simple para que un magistrado examine la situación y determine si hubo abuso, intereses desproporcionados o fallas en la forma en que se otorgó el crédito.

El diputado sostuvo que el proyecto toma como referencia modelos aplicados en España y Alemania.

Qué propone el proyecto para sobreendeudados

El eje central del proyecto es que no busca que el Estado absorba pasivos privados ni que los traslade a organismos públicos. «No buscamos que la gente le termine debiendo al ANSES», aseguró Juliano.

También planteó que el juez no solo podrá observar el monto adeudado sino que además tendrá margen para revisar: cómo se otorgó el crédito, si la contratación respetó la buena fe y si los intereses «terminan siendo abusivos, por más que lo haya contratado la gente».

Para Juliano, añadió que el Estado ya interviene en muchas relaciones entre privados y que en materia crediticia no debería «mirar para el costado». Por ello, defendió la intervención judicial como un mecanismo de control sobre situaciones de abuso y desconocimiento por parte de los tomadores de deuda.

Por otra parte, la propuesta también incorpora restricciones frente al hostigamiento digital. Juliano contó que recibieron en redes sociales capturas de casos en los que familiares de deudores reciben mensajes de reclamo, una práctica que vinculó con créditos concedidos por billeteras virtuales y fintechs con acceso a datos personales.

El proyecto de segunda oportunidad está en la Comisión de Usuarios y Consumidores y en la Comisión de Finanzas de la Cámara baja. Juliano aseguró que hubo interés de bancadas como U-UP y La Libertad Avanza para abordar el tema.

Sobre el final de su entrevista, Juliano advirtió que la cantidad de personas endeudadas creció y que aguardan datos actualizados del Banco Central para medir la magnitud del problema.

Con información de Infobae