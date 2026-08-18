Cautela en Casa Rosada: la Mesa Política se reúne para definir la estrategia tras el guiño de Karina Milei al PRO

En el primer día hábil tras el feriado, la Casa Rosada vuelve a convertirse en el epicentro de las negociaciones oficialistas. A las 13, la Mesa Política que conduce la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se reunirá para afinar la estrategia parlamentaria de cara a una sesión determinante en la Cámara de Diputados, en medio del reciente acercamiento iniciado con los alfiles de Mauricio Macri.

El objetivo central del Gobierno es destrabar el tratamiento de dos proyectos que en Balcarce 50 consideran pilares del programa económico: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y la nueva ley de Inocencia Fiscal.

La rosca con el macrismo y el escepticismo de la «Guardia Vieja»

El encuentro de este martes se da como correlato de la cumbre quincenal que abrieron los enviados libertarios con la cúpula del PRO. Por instrucción directa de Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a Martín y Eduardo «Lule» Menem, recibieron la semana pasada a Cristian Ritondo y Fernando De Andreis para explorar acuerdos electorales y unificar la agenda legislativa.

Según reveló el portal Infobae, en las filas de La Libertad Avanza (LLA) miran con extrema cautela el impacto real de este gesto hacia el expresidente:

Sintonía en duda: «No creo que cambie mucho la forma en la que nos llevamos con el PRO por estas reuniones en Casa Rosada», admitió con reserva un legislador libertario ante las tensiones acumuladas en el Congreso.

«No creo que cambie mucho la forma en la que nos llevamos con el PRO por estas reuniones en Casa Rosada», admitió con reserva un legislador libertario ante las tensiones acumuladas en el Congreso. Mesa completa: Del cónclave participarán Santiago Caputo, Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Senado), Martín Menem (Diputados), Fabián Fernández (Comunicación) e Ignacio Devitt.

Del cónclave participarán Santiago Caputo, Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Senado), Martín Menem (Diputados), Fabián Fernández (Comunicación) e Ignacio Devitt. Masa de negociación: El oficialismo busca garantizar que el brazo amarillo mantenga una conducta de bloque ciego para evitar sorpresas como las sufridas semanas atrás en el Senado.

Tensión entre Martín Menem y Patricia Bullrich por el temario del 26 de agosto

En la antesala de la reunión, el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, ratificó el 26 de agosto como la fecha tentativa para llamar al recinto. El riojano evalúa incluir en el temario acuerdos internacionales —como el tratado con Singapur o el de Patentes (PCT)— y responder a guiños de los gobernadores provinciales, contemplando bajas impositivas a economías regionales como la harina de mandioca.

Esa pretensión de sumar temas heterogéneos provocó un fuerte contrapunto con la jefa del bloque en el Senado, Patricia Bullrich: “Patricia le aconsejó a Menem concentrarse exclusivamente en las leyes económicas del Ejecutivo y no pretender abarcar múltiples demandas en una misma jornada para no diluir los votos”, confiaron fuentes al tanto de la disputa interna.

Por su parte, Bullrich diseña su propia hoja de ruta parlamentaria: planea convocar a votar en la Cámara Alta al día siguiente de la sesión de Diputados para avanzar con la aprobación de los pliegos de los jueces que ya cuentan con dictamen de comisión.