Seis consejos zonales mapuches se reunirán con el Gobierno en Zapala

El gobierno de Neuquén convocó a los seis consejos zonales de la Confederación Mapuche para este miércoles 13 de agosto en Zapala, con el objetivo de avanzar en la creación del registro de comunidades y organizaciones. Así lo informó el vocero de la Confederación, Jorge Nahuel, quien advirtió que “ojalá no sea una farsa” tras el reciente desalojo de representantes mapuche de la Casa de Gobierno.

Nahuel explicó que el registro es una herramienta clave para ordenar la presencia de cerca de 80 comunidades en la provincia, muchas de ellas en situación de inseguridad jurídica. Recordó que su creación fue ordenada por un decreto firmado durante el gobierno de Omar Gutiérrez, con un plazo de 90 días que nunca se cumplió, y que en el año y medio de gestión de Rolando Figueroa tampoco se había dado un solo paso. “Esperamos que sea un paso serio y real, y no una nueva promesa incumplida”, remarcó.

El dirigente subrayó que la Constitución Nacional, reformada el 11 de agosto de 1994, incorporó los derechos de los pueblos originarios y que, a nivel provincial, se reconoce la obligación de registrar a las comunidades, regularizar la propiedad de la tierra, aplicar educación intercultural bilingüe y garantizar la participación mapuche en la gestión de recursos naturales. “Hace 31 años que se incumple”, cuestionó.

En paralelo, la Universidad Nacional del Comahue habilitará una mesa de diálogo para facilitar un encuentro entre el gobierno y las cuatro comunidades que reclaman su personería jurídica desde hace más de un año. Según Nahuel, la representación mapuche en la reunión incluirá delegados de cada comunidad, un representante de la Confederación y un asesor legal. “Queremos que quienes vayan por el gobierno tengan poder de decisión, no que sea una mera reunión de entretenimiento”, advirtió.