Semana decisiva en Diputados por el Presupuesto 2026: el Gobierno busca sesionar el jueves

El Gobierno decidió pisar el acelerador en Diputados para avanzar con el Presupuesto 2026 y apunta a una sesión clave. Con un cronograma ajustado y negociaciones en marcha, el oficialismo busca avanzar en comisiones y llegar al recinto esta semana para obtener la media sanción antes de fin de año.

Comisiones en marcha y un calendario que no da respiro

Desde el lunes se reactivará la Cámara baja con la conformación de cinco comisiones estratégicas. Así, desde media mañana, los legisladores se reunirán para votar autoridades en Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales, Legislación Penal, Legislación del Trabajo y Recursos Naturales.

En ese marco, la comisión de Presupuesto concentra la mayor atención porque ya tuvo instancias previas de discusión. De acuerdo a fuentes del oficialismo citadas por Infobae, la intención es aprobar la ley en apenas 12 días hábiles.

Las comisiones comienzan a definir autoridades y cronogramas de debate.

Además, La Libertad Avanza (LLA) ya comunicó su hoja de ruta a los bloques opositores. El plan prevé debatir martes y miércoles, dictaminar y llegar al recinto el jueves para lograr la media sanción en Diputados.

“Tiene que llegar al Senado el lunes 22 para que lo puedan aprobar el 29 o el 30 de diciembre”, explicó un diputado libertario, que también aseguró: “Si logramos dictaminar cuando éramos minoría seguramente lo podremos hacer ahora”.

Dictámenes propios y un rechazo que crece en la oposición

Mientras tanto, la oposición anticipa que acompañará la discusión pero no el texto sin cambios. Desde el peronismo confirmaron que insistirán con un dictamen propio y calificaron la propuesta del Ejecutivo como de “ajuste”.

Por su parte, el espacio Unidos también resolvió presentar su propio dictamen, tomando como base el proyecto que había impulsado Nicolás Massot. En ese texto, se reclama la aplicación de leyes ya sancionadas que el Ejecutivo no implementó.

Entre ellas se mencionan las de Emergencia en Discapacidad, el Garrahan y los presupuestos universitarios. Massot sostuvo que su iniciativa “va a arrojar superávit de 0.9 y no de 1.5%. Se va a cumplir la ley y la financiación va a ser de rentas generales”.

En paralelo, el oficialismo buscará avanzar con otras iniciativas en comisión, incluida la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que genera fuerte rechazo opositor y podría tratarse en plenario.