Señales de rebeldía en la Legislatura: definen temario y el futuro de dos bloques

Esta semana se cumplirá un mes del quiebre público entre el vicegobernador Pedro Pesatti y el gobernador Alberto Weretilneck, luego de no bendecir su candidatura al Senado. Y desde la Legislatura aparecen señales de rebeldía que derivan la atención a este jueves, cuando se concrete la sesión.

En el oficialismo hay cierta tranquilidad porque suma los votos mayoritarios, contando los 19 del bloque propio, que conduce Facundo López, más la CC-ARI, que tiene cuatro y la UCR, con dos, ambos aliados y socios en la nueva alianza electoral Juntos Defendemos Río Negro.

Por lo bajo se alude que Pesatti no podrá realizar movimientos propios, incluso hay poder de veto a la constitución de los dos nuevos bloques pedidos y divulgados oficialmente por la Legislatura, Cambia Río Negro y La Libertad Avanza, que deberían salir por resolución del presidente del cuerpo y ser ratificados por los legisladores.

Sin embargo, el vicegobernador emite señales no solo por dar aire a esas pretensiones, hasta el momento frenadas, sino también por la convocatoria a sesión para el jueves sin consulta previa al gobernador, que apurado impulsó proyectos con acuerdos de ministros para que se incluyan, entre ellos y prioritario el que garantiza la mano de obra local en grandes emprendimientos.

Esta semana también a través del órgano oficial de comunicación, la Legislatura puso en evidencia la presión de la oposición a JSRN para que sus proyectos sean incorporados en la discusión de comisiones primero y en sesión después.

Así, este lunes se evidenció que el presidente de la comisión de Asuntos Sociales, Fabián Zgaib, recibió el reproche del PRO por iniciativas propias.

La incorporación de proyectos de la oposición viene siendo vedada desde el inicio de la gestión en diciembre de 2023. Pocas son las iniciativas que pasan el tamiz y es que el oficialismo tiene la lapicera en Labor Parlamentaria y define qué entra en sesión, por la mayoría que ostenta.

Las miradas estarán puestas esta semana en la Legislatura y el desenlace de la crisis de JSRN. Hoy será Labora Parlamentaria y el reencuentro Pesatti- Facundo López; mañana la primera sesión tras el receso.