Invap diseña su mayor planta de radioisótopos para Brasil

La empresa rionegrina Invap logró el aval que respalda la garantía para su nuevo contrato de exportación vinculado a la ingeniería de la mayor planta de radioisótopos que diseñó hasta el momento y que será emplazada en Brasil.

El contrato con el Fundación Patria (del país vecino) y la Comisión Nacional de Energía Nuclear de Brasil fue firmado a comienzos de mayo y ahora el gobernador Alberto Weretilneck firmó un decreto mediante el cual se facilita un aval por dos años, por unos 13,8 millones de dólares a través del banco Patagonia, a modo de garantía de que la compañía con sede en Bariloche cumplirá los acuerdos en tiempo y forma.

El decreto gubernamental N°685, firmado el 7 de agosto, es una formalidad y ofrece al organismo nuclear de Brasil un reaseguro del convenio con la empresa rionegrina, por el cual ante algún incumplimiento tiene el sustento financiero para hacer valer la garantía en la que operan el banco Patagonia, que es el agente financiero provincial, y el Banco do Brasil, que pertenece al mismo grupo accionario.

Para Invap este aval “permite seguir consolidando su cartera de negocios y abrir más oportunidades en la región”, según definieron desde la empresa.

Aval U$S13.865.000 es el monto total de los dos avales que otorgó el Gobierno vinculados al contrato de Invap.

«Va a producir 25 radioisótopos de distinto tipo»

Pero más allá de la cuestión legal y financiera, este contrato para la empresa rionegrina -que se transformó en sociedad anónima unipersonal- tiene la relevancia de la magnitud del proyecto y las posibilidades de mayores exportaciones a Brasil.

Pablo Abbate, gerente comercial del área Nuclear de Invap, explicó a Diario RÍO NEGRO que el contrato “es por la ingeniería de una planta para producir radioisótopos, principalmente para uso en la medicina” y señaló que este centro tendrá “una capacidad muy grande, el mayor que ha diseñado Invap en todos estos años, porque va a producir 25 radioisótopos de distinto tipo”.

El acuerdo contempla un plazo de 18 meses para la primera etapa de diseño e ingeniería y luego Invap tiene expectativas de completar el proyecto y la construcción de la planta que estará ubicada en una superficie de 6.000 metros cuadrados, en una zona alejada de la urbanización, a dos horas de Sao Paulo.

Abbate precisó que la planta de producción de radioisótopos complementa al proyecto de reactor multipropósito brasileño y su función es la de “purificar” (en términos simples) y “refinar” los materiales “para que tenga características para ser usado en la medicina”.

Invap tiene experiencia en la materia con una planta de radioisótopos que diseñó en Egipto y otra en la India, puesta en marcha en 2022. El contrato con Brasil, de alguna manera, “reconoce la capacidad de la empresa y la experiencia”, valoró Abbate, quien conduce un equipo de 150 personas del área nuclear.

Ingeniería nuclear de Bariloche al mundo

La empresa rionegrina trabaja en la etapa final del reactor nuclear que construye en Arabia saudita.

Tiene avanzado el reactor multipropósito RA 10, de la CNEA en Ezeiza.

Empieza próximamente la construcción del reactor de Holanda, un proyecto de suma relevancia porque ese país es el principal productor de radioisótopos de Europa, provee más del 60% del mercado.