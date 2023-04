Cristina defendió a Kicillof y cuestionó el operativo de detención de los choferes que golpearon a Berni

La vicepresidenta Cristina Kirchner usó Twitter para defender al gobernador de Buenos Aires y ministro de Economía durante una de sus gestiones, de las críticas que recibió tras el fallo en contra de Argentina vinculado con bonos «cupones PBI», y por el cual el país deberá pagar unos 1.330 millones de euros. La mandataria le apuntó al diario Clarín.

Minutos más tarde también refirió al operativo donde detuvieron a los choferes que agredieron al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, tras el asesinato de un conductor en La Matanza.

Cristina primero citó un tuit del usuario @PabloJ_LopezOK sobre el fallo judicial en contra del país. «Precisa y objetiva descripción de los hechos, que no solo desarma otra mentira de Clarín, sino que desnuda algo más grave: los fondos buitres siempre obtienen sentencias de tribunales extranjeros que nunca se ajustan a derecho, pero si a darles rentabilidades extraordinarias. Y esto, más allá que la referida sentencia no es definitiva y va a ser apelada por el país, refleja la verdadera tragedia histórica de Argentina: su endeudamiento financiero y Clarín jugando, como siempre, para afuera».

«Yo tuve la suerte que no tuvo Barrientos, la bala no salió»

Más tarde se refirió al otro tema candente de actualidad nacional. «Acabo de ver por televisión el operativo policial donde se detuvo a uno de los colectiveros que agredió salvajemente al ministro de Seguridad de PBA. Me dicen que se trató de un operativo conjunto de la policía de CABA con la Bonaerense. ¿Era necesaria la magnitud del operativo y el tratamiento que se le dió al detenido, como si se tratara de aprehender a un narcotraficante en su bunker?», escribió la expresidenta.

Luego agregó: «Alguien me escribe… textual: “Al copito que quiso matar a cfk lo trataron mejor que a un colectivero que le metió una piña a berni”. Claro que lo trataron mejor: lo detuvieron los militantes no la policía y yo tuve la suerte que no tuvo Barrientos, la bala no salió«.