Sergio Berni lanzó una dura advertencia a Javier Milei, luego de la derrota en Buenos Aires: “Tiene los días contados”

El senador provincial Sergio Berni arremetió contra el programa económico del presidente Javier Milei y aseguró que, si no modifica su rumbo, “la sociedad lo va a echar”. En una entrevista con Radio Rivadavia, el legislador señaló que “la ciudadanía entendió que Milei está totalmente agotado” y que su gestión “tiene los días contados”.

“La sociedad está harta”: Sergio Berni redobló su crítica contra el presidente

En ese sentido, Berni afirmó: “Hay alguna duda que la sociedad no tiene mucha más resistencia para aguantar este yugo que pesa sobre sus espaldas”. Aunque recordó que Milei tiene mandato hasta 2027, planteó que “hay que ver si la sociedad lo puede seguir soportando”.

El legislador insistió en que “ya no tiene más aguante para seguir”, al advertir que el cansancio social marcará el futuro del Gobierno.

Sergio Berni cargó contra el presidente Javier Milei en una entrevista radial. Foto: Gentileza.

Luego de la contundente derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires, Berni sostuvo que el problema de Milei no es de nombres políticos, sino de un modelo económico que “está asfixiando al país, destruyendo la industria, el trabajo, la salud, la educación”.

“En vez de subordinar la política a las necesidades de la gente, subordinó la política a un modelo económico agotado”, aseveró, y anticipó que de no revertir ese esquema “se va a repetir este resultado”.

Críticas al desdoblamiento electoral y a la estrategia de Axel Kicillof

En otro tramo de la entrevista con el programa Esta Mañana, Berni cuestionó la decisión del gobernador Axel Kicillof de desdoblar las elecciones provinciales. Aseguró que eso significó “una victoria táctica en vez de una victoria estratégica”.

“La gran victoria debería ser el 26 de octubre, y esperemos que todos los dirigentes entiendan el valor de la elección del 26 de octubre”, señaló.

Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires. Foto: gentileza.

Además, pidió que el peronismo se mantenga unido de cara a la composición del Congreso Nacional y advirtió que la jugada electoral de Kicillof le brinda margen a La Libertad Avanza para rediseñar su estrategia.

De todas formas, destacó la figura del gobernador bonaerense: “Los méritos de Axel fueron más que suficientes. Es dos veces gobernador de la provincia de Buenos Aires por más de 20 puntos. No cualquiera”.

Kicillof es candidato en 2027: el futuro del peronismo según Berni

El legislador afirmó que “Axel Kicillof se ganó un lugar en la conducción del peronismo y en el futuro del peronismo”. En ese marco, lo anotó como uno de los posibles candidatos presidenciales del espacio para 2027.

“Se puso la campaña al hombro”, remarcó Berni, aunque aclaró que esa proyección no implica dejar de debatir las tácticas electorales frente al oficialismo. Finalmente, el senador rechazó la posibilidad de un indulto a Cristina Kirchner, condenada en la causa Vialidad. “Cristina no se merece un indulto”, sostuvo.

Según el legislador, lo que corresponde es que la Corte Suprema de Justicia revise el expediente: “Lo que sí necesita es que la Corte revea su caso y revea la injusticia que se ha hecho judicialmente con su causa”.

Con información de Agencia de Noticias Argentinas