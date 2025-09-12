El dueño de Suizo Argentina en la mira por las presuntas coimas en Discapacidad: entregó un celular, pero borró todo

La Justicia intenta avanzar con la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), pero recientemente se reveló un dato que podría entorpecer la causa: uno de los dueños de Suizo Argentina, entregó su celular pero totalmente reseteado de fábrica.

El empresario apuntado es Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina. Según la información brindad en Noticias Argentinas, el jueves el empresario se presentó ante la Justicia, pero cuando entregó el celular con un reseteo de fábrica, lo que significa que borró toda la información que el mismo podía tener.

Cabe recordar que cuando ordenaron el allanamiento sobre la casa de Kovalivker, este de había ido de su casa y según lo informado por el sitio, los efectivos solo encontraron «cajas fuertes vacías con banditas elásticas». El empresario se puso a disposición luego de varios días con «un teléfono sin clave de acceso y sin información», resaltaron.

Dueños de Suizo Argentina bajo la lupa por presuntas coimas en Discapacidad

La droguería Suizo Argentina se encuentra bajo la lupa judicial debido a audios filtrados de Diego Spagnuolo, exfuncionario de la ANDIS, en los que se menciona un supuesto esquema de sobornos a proveedores de salud. La empresa ha sido una de las principales contratistas del Estado en este sector, con contratos millonarios con la ANDIS y el PAMI, entre otros organismos.

La situación de Kovalivker se complica, ya que además de entregar el celular sin información, había intentado escapar cuando la Policía se presentó en su domicilio para un allanamiento. En ese operativo, se le incautaron grandes sumas de dinero en efectivo en sobres, lo que generó aún más sospechas sobre su participación en la causa.

La investigación está a cargo del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. La misma busca determinar si hubo irregularidades en los contratos, sobreprecios y un posible circuito de pagos ilegales.