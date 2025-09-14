ESCUCHÁ RN RADIO
ATE anuncia paro y concentración en rechazo a los vetos sobre salud y educación: qué pasa en Neuquén y Río Negro

El gremio estatal convocó una jornada de paro nacional para este miércoles en rechazo a los vetos del Ejecutivo sobre leyes de Salud y Educación.

La medida se replicará en todo el país, y los sindicatos locales definirán los puntos de concentración y modalidades de acción.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un nuevo paro nacional para este miércoles en rechazo a los vetos firmados por el presidente Javier Milei y exigió que el Congreso de la Nación los rechace. ¿Hay actividades en Neuquén y Río Negro?

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, contó a Diario RÍO NEGRO, que, el paro está más enfocado en lo nacional, pero igualmente, «en distintas ciudades estamos coordinando acciones y movilizaciones en conjunto a través de las multisectoriales«.

Aguiar afirmó qué: «No se puede ajustar sobre la salud y la educación” porque se trata de un accionar “criminal” y advirtió que estos recortes configuran un país “en el que solo los que tengan plata se podrán curar y estudiar, y los que no, morirán”.

“El Congreso tiene que rechazar los vetos presidenciales. Frente a la mentira, agresión y difamación del Gobierno, los estatales tenemos la certeza de que nuestros reclamos son absolutamente justos y razonables. El autoritarismo creciente del Gobierno es peligroso y es inadmisible que pretendan incumplir con las leyes emanadas del Congreso. Por eso, tenemos que volver a poner por encima de todo a la Constitución Nacional”, agregó Aguiar.

Desde ATE, señalaron que las normas vetadas contemplaban “resguardos y protecciones frente al feroz ajuste y la crisis originada por el propio oficialismo”. Entre ellas, la Ley de Emergencia de Salud Pediátrica incluía una recomposición salarial, exención del pago del Impuesto a las Ganancias por horas extras y guardias del personal de Salud, un aumento presupuestario para garantizar el funcionamiento de hospitales públicos de atención pediátrica como el Garrahan, y la continuidad del sistema de residencias y formación profesional.

El gremio alerta que los recortes presupuestarios afectan hospitales y universidades

Por su parte, la Ley de Financiamiento Universitario proponía un aumento del presupuesto universitario según la inflación acumulada de los últimos dos años, con actualizaciones bimestrales, y ordenaba al Poder Ejecutivo recomponer los salarios docentes conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

“Desde que asumió Milei, las partidas presupuestarias de los hospitales cayeron entre un 30 % y un 40 %, mientras que se incrementaron los gastos en inteligencia. Están destruyendo el sistema sanitario público. Esta política no la podemos tolerar más, por eso, este miércoles vamos a un paro nacional de Salud, donde solo se garantizarán guardias mínimas”, concluyó Aguiar.

La medida se replicará en todo el país, y las conducciones sindicales de cada distrito definirán la modalidad de las acciones y los puntos de concentración. Para brindar más detalles, ATE realizará mañana lunes a las 15 una conferencia de prensa en las puertas del Congreso de la Nación.


