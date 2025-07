En vivo | Sesiona Diputados: hay quorum para debatir la crisis en el Garrahan y el financiamiento a las universidades

Con ayuda clave de gobernadores que se despegan del presidente Javier Milei, el Gobierno sufrió este miércoles un nuevo revés en la Cámara de Diputados, donde la oposición logró quórum para destrabar el debate sobre el presupuesto universitario, la rebaja de retenciones al agro y la emergencia pediátrica en el hospital Garrahan. Tres leyes de impacto fiscal rechazadas por el presidente que, de resultar sancionadas, se encaminan al veto.

Tras una dura reunión de Labor Parlamentaria se acordó primero debatir los emplazamientos a las comisiones, tras los homenajes y el tiempo dispuesto a las cuestiones de privilegio.

Esta vez, las presiones de la Casa Rosada no alcanzaron para frenar la embestida. La oposición reunió 132 presentes, de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, Democracia para Siempre y también un puñado de radicales del bloque que dirige Rodrigo De Loredo, y un integrante del PRO.

Diputados debate este miércoles: quiénes aportaron al quorum

El oficialismo cordobés aportó al quorum, interesado en los proyectos sobre universidades y retenciones. Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Alejandra Torres y Juan Brügge estuvieron presentes, al igual que Natalia De la Sota. Además de Martín Llaryora, gobernadores aliados a Milei también colaboraron con presencias, como el entrerriano Rogelio Frigerio, del PRO, y los peronistas Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

El grueso del bloque UCR de De Loredo no dio quorum, a pesar de que algunos de sus miembros, como Soledad Carrizo y Pamela Verasay, vienen de acompañar el reclamo en recientes encuentros con rectores universitarios. Los únicos presentes de la bancada fueron el mendocino Julio Cobos, la jujeña Natalia Sapapura y el bonaerense Fabio Quetglas, además del monobloquista santafesino Mario Barletta.

Se sumó el “larretista” Álvaro González (PRO) y la exintegrante de La Libertad Avanza Lourdes Arrieta. La sorpresa, entre los presentes, fue la de Marcela Pagano, quien sigue adentro del bloque oficialista, pero está enemistada con sus pares y juega al filo.

Qué discute la Cámara de Diputados este miércoles

La oposición busca quitarle el cerrojo a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que conduce el libertario José Luis Espert, para discutir las leyes sobre universidades y Garrahan, que implican erogaciones presupuestarias. Pero, además, la sesión implica otro dolor de cabeza para Milei porque los bloques no oficialistas se encaminan a aprobar una reforma de alto impacto institucional para limitar los “decretazos” del presidente.

El proyecto, que modifica la Ley de DNU, establece que para que un decreto quede firme, el Congreso debe ratificarlo en un plazo de 90 días con el voto afirmativo de ambas cámaras, o de lo contrario perdería vigencia. Para rechazarlo, bastaría con el voto negativo de una sola Cámara. Esto coloca a los futuros decretos mileístas a tiro de ser volteados por la mayoría opositora.

Para Córdoba, uno de los platos fuertes tiene que ver con la apertura del debate sobre retenciones, luego de que venciera la rebaja temporal dispuesta por el Gobierno y la soja y el maíz volvieran a las alícuotas anteriores. El diputado Gutiérrez tiene un proyecto para prohibir los aumentos este año y que cualquier modificación deba ser aprobada por el Congreso. También hay otras iniciativas que establecen una disminución gradual, en un esquema a cinco años.

En cuanto a las universidades, los proyectos buscan recomponer los salarios docentes y no docentes y actualizar los gastos de funcionamiento. El año pasado, Milei vetó una ley similar y el Congreso no logró los dos tercios para resistir. Los paros y asambleas en distintas facultades vuelven a darle un marco social a la discusión, originada por la falta de una Ley de Presupuesto y las últimas prórrogas.

Sobre el Garrahan, la oposición busca declarar la emergencia pediátrica para darle una asignación presupuestaria prioritaria e inmediata al hospital, y recomponer salarios. La crisis de la institución sanitaria, modelo para el país, se vio agravada este mismo miércoles porque los residentes denunciaron que el Gobierno, a través de una disposición del Ministerio de Salud, transformó las residencias en “becas precarizadas”.

“Los residentes dejaremos de cobrar un sueldo en blanco, no tendremos obra social, aportes jubilatorios, aguinaldo, licencias y antigüedad en el hospital. A cambio, recibiremos un «estipendio». No es salario. No hay derechos laborales. No hay futuro”, alertaron los residentes.