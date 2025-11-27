Sesiones extraordinarias en foco: el Gobierno define el formato para avanzar con el Presupuesto 2026 y la reforma laboral

El Gobierno mantiene la firme intención de convocar a sesiones extraordinarias a partir del 10 de diciembre, por ello ahora se focaliza en el debate del formato y la extensión del periodo en el que buscarán aprobar los proyectos claves de Javier Milei: el Presupuesto 2026 y la Reforma Laboral.

El presidente Javier Milei podría firmar el decreto en los próximos días, según reveló Noticias Argentinas. Si bien no hay fecha confirmada, se estima que será luego de que concluya la jura de los nuevos legisladores programada para el viernes 28 de noviembre en Senadores y para el miércoles 3 de diciembre en Diputados.

Fuentes cercanas al Gobierno adelantaron que existe la posibilidad de que la convocatoria a sesiones se haga pública el próximo viernes 5 de diciembre. Otro de los temas que se debate el Gobierno consiste en la extensión que tendrá la prórroga de sesiones en el Congreso.

En la banca libertaria está la intención de prolongar las fechas, pensadas desde el 10 de diciembre al 31 del mismo mes con continuidad en febrero.

Presupuesto 2026 y la reforma laboral

El plan del oficialismo es lograr aprobar el Presupuesto 2026 y la reforma laboral que ya generó tensiones con el sector sindical que se opone a la redacción de los equipos que encabeza el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

«No hay consenso. Los títulos y los argumentos establecidos en el debate no nos ha hecho ponernos de acuerdo. No nos vamos a quedar de brazos cruzados«, lanzó el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, también marcó su diferencia cuando solicitó intensificar las limitaciones en los juicios laborales mientras que el resto de los consejeros apostó a alcanzar un equilibrio lógico entre las terminales en tensión.

En tanto la Casa Rosada prometió escuchar, pero anticiparon que el proyecto final lo define el presidente Javier Milei. «El Consejo es un órgano consultivo, tomamos las recomendaciones, pero la impronta es nuestra«, resaltaron.

Por otra parte el 9 de diciembre, el Consejo de Mayo enviará al Congreso el documento que contempla los proyectos que materializan el firmado Pacto de Mayo, pero quedarán afuera los puntos 5 y 9 relativos a la reforma previsional y de la Ley de Coparticipación.

