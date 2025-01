Sesiones extraordinarias: la agenda de Javier Milei pierde fuerza en el Congreso 

Ficha Limpia; la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema están cada vez más lejos de avanzar en las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei hasta el 21 de febrero. Para el caso de Ficha Limpia, el traspié podría ser antes de lo esperado. Es decir, en Diputados y no recién cuando quede en manos del Senado, donde Unión por la Patria está a tres bancas del quórum propio y rechaza de plano la medida que le impediría ser candidata a la presidenta del PJ, Cristina Kirchner.

Tras las reuniones que mantuvo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la semana pasada con los representantes de los bloques dialoguistas de ambas Cámaras, quedó en claro que el panorama se complica para los libertarios. Por caso, los pliegos de Lijo y Mansilla sigue sin avanzar.

Las negociaciones están frenadas. Al menos así lo dice el jefe de la bancada Unión por la Patria, José Mayans, quien asegura que “nadie” del Gobierno mantiene conversaciones con ellos por este tema. Sin el peronismo, no hay pliego que prospere. Es que estas candidaturas requieren del acompañamiento de dos tercios del Senado y Unión por la Patria reúne casi la mitad del cuerpo.

Pero a este asunto, que ya venía frenado desde hace tiempo, sobre todo porque CFK estaría dispuesta a acompañar a Lijo a cambio de una negociación más amplia, se le sumó que la expresidenta estaría reculando con el tema de las PASO. Hasta no hace mucho, la titular del PJ impulsaba, al igual que el líder del Frente Renovador Sergio Massa, el acompañamiento a la propuesta de La Libertad Avanza para eliminar las PASO. Esta forma parte de la reforma política que el Ejecutivo envió al Congreso.

Pero la exvice estaría recalculando ante la posibilidad de sufrir sangrías y que un sector del peronismo juegue “por afuera” del partido que ella conduce en las próximas elecciones. Si a esto se le suma que la UCR tiene posturas divididas al respecto y que el PRO acompañaría una eventual suspensión de las primarias (en sintonía con lo que impulsa Jorge Macri en CABA) cuesta imaginar que la eliminación de las PASO prospere en la sesión de Diputados que el oficialismo apunta a celebrar en febrero.

Ficha Limpia y las versiones que «hacen ruido»

Más acá en el tiempo, hay otro proyecto que empieza a perder fuerza. Y es el de Ficha Limpia que Milei presentó la semana anterior y que prohíbe ser candidatos a quienes tengan condena por corrupción en segunda instancia. La principal novedad respecto del proyecto del PRO —que LLA desechó— es que si la condena en segunda instancia se produce en un año electoral, durante ese año, la persona sí podrá ser candidata.

En un primer momento, las miradas estaban puestas en el Senado, donde UP es la primera minoría y rechaza de plano el texto. Para que la iniciativa prospere en esa Cámara, todos los senadores que no son de UP, es decir 37, deberían acompañar el proyecto. Con que falte o se abstenga uno solo de ellos, la iniciativa naufragaría.

Pero lo cierto es que, tras conocerse la versión del Ejecutivo, comenzaron los cuestionamientos por parte de algunos diputados del bloque Encuentro Federal que sí acompañaban la versión del PRO.

“La versión que el Gobierno mandó tiene una cuestión que a muchos nos hace ruido y esta es que se aplicaría la Ficha Limpia según cuando sea la condena, y ello podría hacer que algunos jueces puedan definir los tiempos de condena para influir en candidaturas”, fundamentó Oscar Agost Carreño, integrante de esa bancada. Por eso, el cordobés impulsará cambios durante el debate en comisión.

En la Coalición Cívica, al igual que Agost Carreño, también están interesados que salga Ficha Limpia. Aun así, todavía no fijaron postura respecto del texto libertario. “Vamos a estudiarlo bien y hacer la comparación con lo propuesto en el dictamen que tiene Orden del Día”, dijo a este medio Maximiliano Ferraro, presidente del partido.

En tanto, los radicales “díscolos” de Democracia para Siempre, que se referencian en Facundo Manes y Martín Lousteau, insistirán con su dictamen, que ya difería al de PRO. Al mismo tiempo, avisaron: “A las comisiones vamos a ir, pero eso no garantiza que demos quórum”. Es que los 12 radicales insisten en que, en extraordinarias, el Congreso debería priorizar –sobre todo en medio de las negociaciones con el FMI— el debate del Presupuesto 2025 al que el oficialismo tanto rehúye.

“En el oficialismo saben que están lejos con los votos de Ficha Limpia y PASO, por eso, están abiertos a cambios”, dijeron fuentes parlamentarias a este medio. Y añadieron: “Por ejemplo, que sea suspensión de las PASO, en lugar de eliminación”. De todas maneras, los diputados del oficialismo aclaran que “la palabra final la tiene el Poder Ejecutivo”.