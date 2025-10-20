Sin acto en el Ruca Che, La Neuquinidad cierra su campaña con una recorrida «decididamente inusual»

A menos de una semana para las elecciones legislativas del 26 de octubre, La Neuquinidad, el frente de partidos del gobernador Rolando Figueroa, hará una recorrida este lunes a la que se calificó como «inusual» y que se replicará en cada «pueblo, ciudad, paraje y localidad» de la provincia.

La actividad será una suerte de cierre de campaña para el espacio oficialista, que tenía previsto finalizar su gira proselitista con un acto en el estadio Ruca Che de la capital provincial, actividad que finalmente se resolvió suspender por el crimen de Azul Semeñenko.

Según se informó en un comunicado, la actividad se caracterizará por ser «decididamente inusual», ya que «los grandes protagonistas no serán los candidatos, sino los vecinos y vecinas de cada una de las regiones de la provincia de Neuquén».

Indicaron que se desarrollará «en cada pueblo, ciudad, paraje y localidad de la provincia» desde las 17 de este lunes.

La recorrida «decididamente inusual» de La Neuqunidad: en grupos y sin puntos de salida

En forma simultánea, los distintos grupos convocados por el oficialismo saldrán «a recorrer las calles y a charlar con los vecinos sobre la boleta única de papel, los centros de votación y la necesidad de la que provincia tenga representación auténticamente neuquina en ambas cámaras del Congreso de la Nación».

Desde La Neuquinidad informaron que «no habrá puntos de salida, circuitos predeterminados«, debido que cada grupo «saldrá del lugar que lo considere conveniente».

La caminata, se agregó, empezó a ser organizada ayer domingo por «amigos, vecinos y compañeros de trabajo», con el objetivo de «difundir lo realizado por el gobierno provincial» y «las propuestas de los candidatos».

La lista de Figueroa lleva como primera postulante para el Senado a Julieta Corroza, acompañada en segundo lugar por Juan Luis «Pepé» Ousset. Mientras que la nómina para Diputados es encabezada por Karina Maureira y Joaquín Perren.