Elecciones 2027: cómo se organiza el PJ en Neuquén, Chubut y las otras cuatro provincias que ya tienen fecha electoral

Se acerca el cierre de año y ya se anticipan las elecciones del 2027. En este marco, seis provincias ya definieron sus cronogramas electorales para renovar sus gobernaciones el próximo año: Neuquén, Chubut, Tucumán, Salta, Santa Fe y Catamarca.

Estos sectores están actualmente gobernados por fuerzas provinciales, el PRO, la UCR y sectores del peronismo disidente, todos con vínculos de colaboración con la administración nacional. Frente a esto, el Partido Justicialista (PJ) atraviesa procesos de reorganización interna dispares en cada uno de estos territorios para definir sus estrategias y candidaturas.

Neuquén camino a las elecciones: qué pasa con el PJ

La provincia de Neuquén abrirá el calendario electoral del país el próximo 14 de febrero de 2027. Según lo recabado, el peronismo neuquino atraviesa un proceso de fragmentación interna y aún no cuenta con una candidatura definida para enfrentar al actual gobernador, Rolando Figueroa, quien consolidó acuerdos con distintos sectores locales, incluyendo al intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco.

Rioseco fue candidato a gobernador por el espacio en las últimas tres elecciones ejecutivas y ahora competirá por su reelección municipal con respaldo del oficialismo provincias. El funcionario llevará una lista colectora acoplada a la boleta de Figueroa.

Por otro lado, el exgobernador Jorge Sobisch confirmó que volverá a postularse mediante un nuevo frente político, luego de que el Movimiento Popular Neuquino (MPN) resolviera institucionalmente no presentar candidato propio. En este contexto, el PJ provincial convocó a su congreso partidario para el 28 de noviembre con el fin de establecer su estrategia electoral, en medio de conversaciones entre los espacios que responden a Oscar Parrilli, Darío Martínez y el presidente del partido, Lucas Riquelme.

Chubut: elecciones 2027

Según un relevamiento publicado por Infobae, Chubut será la segunda provincia en encarar sus elecciones. El 21 de marzo será la instancia en la que el gobernador Ignacio Torres buscará su reelección.

Dentro del peronismo chubutense, el diputado nacional Juan Pablo Luque -quien ya compitió por la gobernación en 2023 y participa de los armados nacionales vinculados al PJ Federal- impulsa la conformación de una candidatura de consenso. Sin embargo, el intendente de Dolavon, Dante Bowen, y el diputado nacional José Glinski rechazan un acuerdo cerrado entre dirigencias y reclaman la realización de una instancia competitiva.

Debido a que en la provincia no rigen las PASO, si las distintas líneas internas no alcanzan un acuerdo de unidad, la postulación deberá resolverse a través de una interna partidaria.

Elecciones en Tucumán

En Tucumán se votará el 9 de mayo. El gobernador Osvaldo Jaldo pretende competir por un nuevo mandato y consolidar su estructura territorial tras haberse diferenciado del peronismo nacional por su vínculo con la Casa Rosada.

Su postulación enfrenta un planteo de inconstitucionalidad impulsado por la oposición respecto a la interpretación del artículo 90 de la Constitución provincial y el cómputo dl periodo en el que reemplazó a Juan Manzur durante su paso por la Jefatura de Gabinete nacional.

Mientras Jaldo sostiene que está habilitado legalmente para competir, el actual senador Manzur manifestó su intención de encabezar una alternativa alineada con el peronismo nacional para disputar el Ejecutivo provincial.

Elecciones en Salta

La elección en Salta se fijó para el 16 de mayo de 2027. El gobernador Gustavo Sáenz proyecta buscar su reelección amparándose en la cláusula transitoria de la reforma constitucional impulsada durante su gestión, la cual limita los mandatos a dos periodos pero establece su aplicación a partir del mandato vigente al momento de la reforma.

En paralelo, un sector del peronismo provincial liderado por Juan Manuel Urtubey y Pablo Kosiner trabaja en la construcción de un armado propio para posicionar al PJ, aunque todavía no cuenta con una candidatura definida.

Elecciones en Santa Fe

Santa Fe celebrará sus elecciones generales el 13 de junio bajo el sistema de PASO, herramienta que los distintos sectores del peronismo buscan utilizar para ordenar su interna y competir contra el gobernador Maximiliano Pullaro. Dirigentes como Omar Perotti, Agustín Rossi, Germán Martínez y los senadores provinciales coinciden en la necesidad de converger en un proyecto común.

Hasta el momento, el diputado del Frente Renovador Diego Giuliano formalizó su intención de competir, mientras que también se mencionan como posibles postulantes a Germán Martínez y al intendente de Funes, Roly Santacroce. En mapa provincial, también intervienen el armado de Axel Kicillof junto al Movimiento Evita, el kirchnerismo y el espacio Ciudad Futura, encabezado por Juan Monteverde.

Elecciones en Catamarca

Distinto a las provincias anteriores, Catamarca unificará sus comicios con la elección general nacional. El actual gobernador, Raúl Jalil, anunció que no buscará un nuevo mandato al frente del Ejecutivo y se perfila como candidato a senador nacional, al igual que la actual senadora Lucía Corpacci, quien debe renovar su banca.

Como resultado del acuerdo entre ambos dirigentes, el intendente de la capital provincial, Gustavo Saadi, se posiciona como el principal candidato del oficialismo local para disputar la gobernación.