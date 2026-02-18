Sin el polémico artículo de licencias médicas, la Reforma Laboral vuelve al Senado: cómo sigue el debate

La reforma laboral avanza en la Cámara de Diputados luego de que se eliminara el artículo 44, que creaba un nuevo régimen de licencia laboral. La decisión destrabó el tratamiento y habilita que el proyecto sea votado y girado al Senado para su sanción definitiva. El oficialismo y el PRO anticiparon que no habrá más cambios de fondo.

El presidente del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, destacó “la capacidad de escucha que tuvo el Gobierno” para retirar el artículo cuestionado, según publicó Infobae. El legislador sostuvo que la modificación permitió retomar el debate y encaminar la aprobación en la cámara baja.

Reforma laboral en Diputados: qué cambia tras eliminar el artículo 44

“Hablamos con distintas autoridades de la Cámara y, tras exponer los problemas que traía el artículo agregado, coincidimos en que era necesario eliminarlo”, explicó Ritondo y añadió: “Me parece que complicaba mucho. Lo peor es que el texto era absolutamente inhumano”.

El diputado detalló que el esquema propuesto para las licencias médicas generaba recortes en los salarios y en los aportes en casos de enfermedad grave. “Ese artículo trababa una ley fundamental para Argentina, que por fin se animó a discutir el Gobierno. Es vital para la modernización y el ingreso de argentinos al trabajo formal», subrayó.

La eliminación del artículo 44 destrabó el debate sobre licencias laborales y salarios. Foto: Diputados.

Ritondo indicó que no se prevén nuevas modificaciones, salvo un planteo del PRO para incorporar las billeteras digitales como opción de cobro de sueldos. “En las billeteras virtuales, mantenemos la libertad del trabajador. Cada persona debe decidir cómo cobra su salario, sea en un banco tradicional o en cuentas virtuales. El dinero es del trabajador, no de las empresas ni del Estado”, afirmó.

Los votos, los plazos y el rol clave del Senado en la reforma laboral

El legislador aseguró que están los 129 votos necesarios para iniciar el debate y se mostró optimista sobre el resultado final. “Nos haremos responsables de dar este debate pendiente desde hace años en Argentina”, afirmó. También proyectó: “Espero un número similar al de la ley de baja imputabilidad, alrededor de 140 votos”.

Sobre el cronograma parlamentario, señaló: “La esperanza es que hoy modifiquemos el texto, terminemos y mañana vayamos al recinto. Así podremos sacar la ley desde Diputados y que la semana que viene el Senado termine el tratamiento”. El plazo máximo para que la cámara alta se expida sería hasta el sábado 28.

En relación con el trámite, explicó: “En el Senado se aceptan o rechazan las modificaciones. Si las rechazan, la ley sale como está“. De esa manera, la definición quedará en manos de la cámara de origen, que podrá insistir en su versión para otorgar la sanción final.