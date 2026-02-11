Tensión en Santa Fe: la Policía amenaza con dejar de patrullar si no reincorporan a los 20 sancionados

El conflicto policial en Santa Fe escaló. Tras una reunión fallida este martes por la noche, los agentes de la Policía de Rosario confirmaron que mantendrán las medidas de fuerza y lanzaron un ultimátum: el patrullaje operativo en las calles depende exclusivamente de que se dé marcha atrás con el pase a disponibilidad de sus compañeros.

La exigencia central de los uniformados es la reincorporación de 20 efectivos que fueron denunciados y sancionados recientemente. Mientras persiste el malestar por lo que consideran una «persecución», el diálogo se trasladó ahora a la Jefatura, donde intentan destrabar el conflicto administrativo con el jefe de la Unidad Regional II, Guillermo Fabricio Solari.

En las puertas de la Jefatura de Policía, los ánimos están caldeados.

Uno de los portavoces de la protesta fue contundente al condicionar el retorno a las tareas de prevención: «Si hay una solución para los compañeros que pasaron a disponibilidad, las unidades van a volver a la calle a trabajar».

Según explicaron, la manifestación seguirá en pie, pero el patrullaje operativo depende exclusivamente de la reincorporación de los sancionados.

La postura de los agentes: «¿Por qué no alcanza el sueldo?»

A pesar de que un ingresante percibe un promedio de $1.300.000 mensuales, los efectivos sostienen que el poder adquisitivo se ha licuado. Según denuncian, para alcanzar cifras dignas dependen de un exceso de horas extra (OSESP) y servicios adicionales, lo que genera un desgaste físico y psicológico que califican de «insostenible».

Frente al acuartelamiento y las protestas, los ministros Pablo Cococcioni (Seguridad) y Pablo Olivares (Economía) anunciaron un paquete de medidas para intentar desactivar la crisis: