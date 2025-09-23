Sitrajur rechazó la última propuesta salarial del STJ y exigió reabrir paritarias

Sitrajur advirtió que, si no hay respuestas del STJ en los próximos días, el jueves 25 de septiembre se realizarán nuevas asambleas en todo Río Negro. (Foto: archivo)

El conflicto salarial en la Justicia de Río Negro sumó un nuevo capítulo: Sitrajur rechazó por amplia mayoría la oferta del 0,4% y formalizó ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y la Secretaría de Trabajo el pedido de reapertura inmediata de todas las comisiones paritarias.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el secretario general de Sitrajur, Emiliano Sanhueza, explicó que el rechazo se debe a que el gremio reclama un plan de recupero de la diferencia salarial generada desde diciembre de 2023 y por la escalada inflacionaria de 2024. Recordó que, en instancias previas, los acuerdos paritarios superaban la inflación para compensar lo perdido, pero en las últimas dos reuniones esa dinámica «se interrumpió».

Sanhueza detalló que la propuesta oficial sólo alcanza a igualar el índice de precios, pero no contempla la cláusula de revisión que establece volver a discutir en caso de que el IPC supere la pauta acordada. “La inflación fue del 1,9% y nos ofrecieron 1,5%, por eso la diferencia es de 0,4 puntos”, señaló.

Además, desde el sindicato remarcaron que el mandato de rechazo surgió de las asambleas provinciales, que por mayoría, consideraron insuficiente la propuesta oficial y definieron exigir un plan concreto para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos meses.

Según indicó Sitrajur, el planteo «va más allá de lo salarial», ya que se demanda reactivar también las comisiones de Asuntos Individuales y Generales, «hoy paralizadas».

La conducción gremial adelantó que, si no hay respuestas del STJ en los próximos días, el jueves 25 de septiembre se realizarán nuevas asambleas en toda la provincia, «para decidir colectivamente los próximos pasos».

La propuesta del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro

El miércoles pasado se llevó adelante una extensa instancia paritarias. El sindicato de trabajadores judiciales (Sitrajur) se reunió de manera virtual con el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en una jornada que inició a las 11 y estuvo marcada por intercambios intensos, reclamos acumulados y la necesidad de pasar a cuarto intermedio.

Durante el encuentro, el STJ ofreció una corrección del 0,4% para completar la recomposición salarial de agosto, lo que elevó el total a 1,9%. Además, propuso nuevos topes para el ítem Guardería: 280.000 pesos para las circunscripciones Primera, Segunda y Cuarta, y 382.000 pesos para la Tercera. Según consta en el acta compartida por Sitrajur, también se reconocería la matrícula anual 2026 por separado del beneficio mensual.

La propuesta fue finalmente rechazada esta semana por el sindicato de trabajadores judiciales.