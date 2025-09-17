El STJ propuso aumento salarial y nuevos topes para Guardería en reunión con Sitrajur

La reunión se llevó a cabo de manera virtual este martes a las 11. Foto: Archivo

En el marco de una nueva instancia paritaria, el sindicato de trabajadores judiciales (Sitrajur) se reunió este martes de manera virtual con el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. La jornada que inició a las 11 se extendió por varias horas y estuvo marcada por intercambios intensos, reclamos acumulados y la necesidad de pasar a cuarto intermedio.

Durante el encuentro, el STJ ofreció una corrección del 0,4% para completar la recomposición salarial de agosto, lo que elevó el total a 1,9%. Además, propuso nuevos topes para el ítem Guardería: 280.000 pesos para las circunscripciones Primera, Segunda y Cuarta, y 382.000 pesos para la Tercera. Según consta en el acta compartida por Sitrajur, también se reconocería la matrícula anual 2026 por separado del beneficio mensual.

La conducción gremial resolvió que la oferta será evaluada en asamblea por las bases, «quienes tendrán la decisión final sobre la propuesta». Las partes acordaron retomar el diálogo una vez conocidos los resultados de dicha instancia.

Reclamos gremiales: inflación, guarderías y ascensos

Por su parte, la representación gremial -integrada por Marco Calarco, Emiliano Sanhueza, Valeria Geldres, Manuel Ricardes, Cristina Tello y Gladys Czop- planteó la necesidad de reabrir la discusión salarial ante el desfasaje entre el último índice de inflación publicado y los acuerdos previos.

Además, advirtieron que el IPC oficial “no refleja la verdadera afectación que el aumento de precios de bienes y servicios genera en la vida cotidiana de las y los judiciales”. Por ello, exigieron una recomposición urgente y un plan de recupero que contemple lo perdido tras la mega devaluación de diciembre de 2023 y enero de 2024.

Otro de los puntos destacados fue el reclamo por la recomposición integral del ítem Guardería. Según indicó el gremio, en la actualidad “esa cobertura resulta insuficiente frente a la complejidad de las economías familiares, muchas de las cuales deben endeudarse para afrontar los costos”.

También se exigió la revisión «inmediata» de los descuentos retroactivos aplicados por el STJ en los casos de ascensos y promociones, por considerarlos «regresivos y contrarios» a la normativa vigente. El sindicato subrayó que estas medidas «vulneran principios elementales del derecho laboral» y afectan directamente el «carácter alimentario del salario».