Esto es en off: la política regional y nacional en los pasillos

Neuquén

Estudiar o no hacerlo, esa es la cuestión

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, destacó que un porcentaje significativo de personas que reciben subsidios se inscribieron para completar sus estudios secundarios. Al celebrar esta decisión, el mandatario afirmó que, aunque algunos consideran que estudiar es costoso o difícil, «sale más caro ser pobre toda la vida» y reafirmó que la educación representa una verdadera transformación.

El violeta tiñó de preocupación

La senadora Nadia Márquez (LLA) difundió imágenes de 12 edificios municipales de la provincia de Neuquén pintados con el color violeta, representativo de su espacio político. Las fotografías incluyeron las dos sedes gubernamentales de la ciudad de Neuquén (centro y oeste).

La imagen de la comuna de Centenario es deseada por los libertarios, pintada de violeta.

Esta acción generó inquietud entre los jefes comunales que, por diversos motivos, no pueden o no desean buscar la reelección.

El ahorro no le salió bien

El gobierno provincial lanzó una campaña en redes sociales para fomentar el turismo interno, pero la ejecución técnica recibió críticas. Con el fin de ahorrar costos, se utilizó inteligencia artificial para la locución, pero el resultado sonó amateur al no respetar el uso local del «vos». Al emplear el «tu», los verbos imperativos resultaron graves en lugar de agudos, generando frases poco naturales para la región como «cárga» y «úsas».

Se le fue un cero a Julieta

Durante una entrevista en SenadoTv sobre la regionalización de la provincia, la senadora Julieta Corroza cometió un error de cálculo al comparar climas. Para explicar las ventajas del proyecto, señaló que antes se construían escuelas idénticas en Caviahue y en Neuquén capital, afirmando que en esta última la nieve alcanza los 50 centímetros. Sin embargo, el registro real de nieve en la ciudad de Neuquén promedia los 5 cm, por lo que se le escapó un cero en la cifra.

Una carrera sindical sobre los metros cuadrados

El secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, recorrió las obras del nuevo edificio sindical de 14 pisos que se levanta en la calle Rioja, acompañado por el intendente Mariano Gaido. La construcción supera por dos pisos a la sede del sindicato petrolero inaugurada en 2017 por Guillermo Pereyra. No obstante, los petroleros mantienen la ventaja tecnológica, ya que su edificio es «inteligente», mientras que la nueva obra de ATE apuesta por la visibilidad y la altura tradicional.

La política se enredó con la jardinería en Altos del Limay

En el barrio Altos del Limay, un descuido municipal derivó en una solución doméstica por parte de un funcionario provincial. Leandro López, de la gestión de Rolando Figueroa, señaló que el municipio plantó árboles pero olvidó instalar el sistema de riego. Ante la falta de respuesta estructural, López decidió comprar 40 metros de manguera para encargarse personalmente del mantenimiento de los ejemplares.

Río Negro

La renunciante, la comunicación y su ida a fin de mes

Marcela Ávila comunicó formalmente su salida de la función pública. La notificación se realizó el pasado miércoles a las autoridades del Ipross a través de un mensaje de WhatsApp. En su despedida, Ávila mencionó la «consideración» del gobernador hacia su dimisión y aseguró que su partida efectiva se concretará a finales de este mes, garantizando un proceso de transición ordenado.

La difícil misión de abrir sobres y la ironía del “cirujano”

Durante una licitación en Dina Huapi, los ministros de Salud y Obras Públicas enfrentaron dificultades para abrir los sobres con documentación técnica debido al excesivo embalaje. Ante la lucha del ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, con el cúter, el gobernador Alberto Weretilneck bromeó diciendo que el trabajo era «para cirujanos». Thalasselis, sin distraerse, respondió: «yo hago corazón», mientras que el director del hospital de Bariloche, Víctor Parodi, tuvo mejor suerte en la tarea al ser médico generalista.

Un reconocimiento fuerte y un mensaje preparatorio

A pesar de la frialdad que se percibía recientemente en la relación entre el gobernador Alberto Weretilneck y el vicegobernador Pedro Pesatti, el mandatario sorprendió con un elogio público. Durante el acto de licitación para el Centro Cultural de Viedma, Weretilneck reconoció la gestión de Pesatti en el proyecto, lo que fue interpretado por los presentes como un posible mensaje preparatorio de cara al escenario político futuro.

Un deseado descanso alterado por el fuego

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, se tomó vacaciones después de tres años y se fue a navegar con tabla de paddle surf por varios lagos del sur. Sin embargo, no la pasó del todo bien porque, mientras navegaba en el lago Epuyén, tuvo que escapar del voraz incendio en Puerto Patriada, en el norte de Chubut.

Facundo retomó su esencia de armador

Facundo López volvió a su esencia y se jacta de ello. Inició la semana en la cordillera, donde llegó para acompañar al gobernador Weretilneck en actos oficiales, pero también retomó su rol de armador político y empezó a sondear el panorama en Bariloche, que este año tendrá elecciones convencionales.

Un comunicado oficial que no tuvo aliados

El crítico comunicado del bloque oficialista sobre los nombramientos de Nación no consiguió el respaldo aliado buscado. Se pensó como una postura conjunta de la bancada de JSRN con sus pares de la UCR y el ARI, pero estas organizaciones legislativas no compartieron ese posicionamiento y, por eso, el rechazo fue exclusivo del oficialismo.

Contradicciones de una apertura

La imagen, como mínima, fue contradictoria. En la apertura del Mundialito 2026 en la sede central de Roca, hubo lanzamiento de fuegos artificiales no solo lumínicos, sino también con estruendos importantes. La escena fue presenciada por la intendenta, María Emilia Soria, a pesar de que tiene en vigencia una ordenanza de prohibición de pirotecnia sonora