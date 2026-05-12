Thiago Almada podría dejar el Atlético Madrid después del Mundial 2026

A falta de solo 30 días para el Mundial, Lionel Scaloni ya confirmó la prelista de 55 jugadores para el Mundial. Uno de esos nombres es Thiago Almada, que muy seguramente estará en el corte final de 26 futbolistas que jugarán en Estados Unidos.

El ex Vélez tendrá una gran oportunidad con la albiceleste en su segunda Copa del Mundo, ya que es una pieza clave en el armado del equipo. Pero la gran incógnita para el argentino surgirá luego de la cita mundialista.

Almada fue protagonista en el último año de la Selección.

Desde su llegada al Atlético Madrid a mediados de 2025, Almada no ha tenido el protagonismo esperado en el Colchonero. Jugó 34 partidos en la temporada, pero solo en 17 de ellos fue titular, acumulando un total de 1647 minutos. Por eso, debido a su falta de protagonismo en el equipo rojiblanco, el atacante estaría considerando tener un nuevo destino.

La prioridad del futbolista será continuar en el futbol europeo. Con 25 años y todavía un largo trayecto en la elite, Almada descartaría la posibilidad de volver a Sudamérica, a pesar de los fuertes intereses de River y Palmeiras.

El argentino tiene contrato con Atlético Madrid hasta 2030 y desde el Colchonero lo dejarían salir solo por una venta. Según Transfermarkt, quien desee quedarse con sus servicios deberá desembolsar una suma cercana a los 20 millones de euros.

Según trascendió, varios clubes importantes del Viejo Continente pondrían el ojo en Almada en el próximo mercado de pases. El interés o no de gigantes del futbol europeo dependerá en gran medida de su actuación en el Mundial, donde se perfila como titular gracias a su gran desempeño con la camiseta albiceleste en las Eliminatorias.