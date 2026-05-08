Financiamiento Universitario: Manuel Adorni cruzó a la UBA y dijo que el Gobierno cumplió con las transferencias

El jefe de gabinete, Manuel Adorni, volvió a responder a las denuncias por el financiamiento universitario y afirmó que el Gobierno cumple con las transferencias previstas. El funcionario sostuvo que la administración de Javier Milei envía “mensualmente” las partidas para gastos de funcionamiento y calificó de “falsa” la acusación de la UBA sobre el desfinanciamiento de hospitales universitarios.

En conferencia de prensa, Adorni afirmó este viernes que la medida cautelar vinculada al financiamiento “seguirá suspendida hasta tanto se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. También señaló que la aplicación de la norma quedó frenada “en virtud de la ley 24.629” y cuestionó las críticas contra el Ejecutivo.

Manuel Adorni defendió el presupuesto universitario y habló de equilibrio fiscal

“El Gobierno ha cumplido con todas sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto destinado a las universidades en concepto de gastos de funcionamiento”, expresó Adorni. También aseguró que “el presupuesto 2026 creció y pasó a 4,8 billones de pesos”.

El funcionario dijo que existe “un compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal” y acusó a sectores políticos de instalar que el oficialismo “quiere desfinanciar las universidades”.

Adorni también rechazó las críticas por la situación de los hospitales universitarios y defendió la política presupuestaria de la gestión libertaria.

«Es falsa la denuncia de la Universidad de Buenos Aires (UBA) respecto al desfinanciamiento de los hospitales universitarios. El Gobierno transfirió mensualmente la totalidad de los créditos presupuestarios asignados en el presupuesto 2026″, afirmó.



«Lo que la UBA reclama es una partida adicional de 75.371 millones de pesos que equivale al 94,5% del presupuesto total de universitarios de todo el pais. Es decir, una sola universidad pretende apropiarse del credito presupuestario destiando al conjunto de los hosptiales universitairos nacionales», agregó.

La UBA denunció falta de fondos y riesgo en hospitales

Antes de la conferencia de prensa, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, aseguró que el Gobierno “no transfirió un solo peso” de los 80.000 millones de pesos asignados para hospitales universitarios en 2026. También advirtió que la falta de recursos afecta prestaciones médicas y operaciones.

Según explicó, la partida destinada a salarios y funcionamiento de facultades sí se ejecuta, pero no ocurre lo mismo con los fondos específicos para universidades que tienen hospitales. Entre ellas mencionó a la UBA, Córdoba, Cuyo y La Rioja.

En el Hospital de Clínicas afirman que de 16 quirófanos disponibles solo funcionan seis. También denuncian que en el Hospital Lanari “no se pueden comprar los insumos para esos trasplantes”, mientras que en el Instituto de Oncología Ángel Roffo hay tratamientos demorados por falta de equipamiento.

El dirigente universitario además pidió acompañamiento para la movilización convocada para el martes próximo. “Lo que se está rompiendo es la única herramienta de movilidad social que tiene la Argentina, que es la universidad pública”, señaló.