Luis Caputo defendió a Manuel Adorni y negó que el caso impacte en el riesgo país: «No tiene efecto»

El ministro de Economía, Luis Caputo, buscó este viernes quitarle impacto político y financiero al caso que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al asegurar que la situación “no tiene efecto en el riesgo país”.

Luis Caputo defendió a Manuel Adorni

Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, compartida junto a Adorni y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el funcionario insistió en que el indicador financiero responde al denominado “Riesgo Kuka” y no a la controversia que rodea al vocero presidencial.

En ese marco, Caputo defendió el rumbo económico del Gobierno y sostuvo que la Argentina se está “empezando a recibir de país serio”.

Además, anunció la creación de un “SUPER RIGI”, un nuevo esquema destinado a fomentar la industrialización de los recursos naturales mediante beneficios para sectores productivos que aún no tienen desarrollo en el país.

“El objetivo es atraer inversiones y generar nuevas industrias”, explicó el ministro, al destacar especialmente el potencial minero argentino.

Según señaló, el país podría convertirse en “una potencia minera en algunos años”, y mencionó como ejemplo el crecimiento esperado de la industria de refinamiento y laminado de cobre, que podría acceder a estos incentivos para atraer empresas y ampliar la cadena de valor local.

Caputo también justificó la necesidad de estas medidas al recordar que “Argentina incurrió en un exceso de gasto público que derivó en un enorme déficit fiscal”, y afirmó que el aumento de impuestos aplicado para financiarlo terminó por volver a la economía “menos eficiente y menos competitiva”.

Con información de NA