La tasa al turista en Bariloche, al borde de la desaparición definitiva

La tasa al turista le reportó a Bariloche varios cientos de millones de pesos durante siete años, hasta que fue impugnada por varios fallos judiciales y el Concejo Municipal terminó por derogarla el mes pasado. Aun así el gobierno de Walter Cortés aspira a reciclarla con otro formato y envió un proyecto al Deliberante, que en los hechos quedó paralizado en el Deliberante y con muy mal pronóstico.

Los concejales consultados reconocieron que “no están dadas las condiciones políticas” para aprobar la llamada “contribución al turista”, que funcionaría de modo muy similar a la tasa, con los pernoctes de los turistas como objeto imponible y con los hoteles y cabañas como agentes de recaudación.

La misión para Cortés es difícil, porque necesita una mayoría especial de ocho votos y su bloque apenas cuenta con tres concejales.

Lo que está en juego es una recaudación estimada anual de 1.841 millones de pesos, según la cifra incluida en el presupuesto 2025 que aprbó el Concejo. Pero hoy la “ecotasa” que debía aportar esos ingresos ya no existe. Durante enero y febrero el municipio recaudó a razón de 160 millones de pesos por mes. Desde entonces ese flujo de dinero se cortó en forma abrupta y no hay indicios de que se pueda reanudar.

El secretario de Turismo, Sergio Herrero, dijo hoy que “hay diferentes opciones y se está trabajando”, pero admitió que muchos hoteleros “no la quieren más”, al menos si a ellos les toca cobrarla. “Otros sí la quieren porque han visto el progreso” que aportó la “ecotasa” en obras para la ciudad, dijo Herrero.

Sobre los pormenores técnicos no quiso explayarsem dijo que “en eso están los abogados”. El principal desafío es cómo sortear los obstáculos planteados por el fallo de la Corte Suprema, que la declaró inconstitucional.

El concejal Facundo Villalba (Primero Río Negro) dijo que el Ejecutivo “quiere sostenerla, maquillada, pero hoy no están claros los recaudos legales” que haría falta incluir en la ordenanza para que no se vuelva a caer. Los dos proyectos en danza (uno del Ejecutivo y otro de la concejal Roxana Ferreyra, de Nos Une Bariloche) no dan garantía alguna en ese punto.

Ferreyra admitió también en el seno del Concejo falta interés para impulsar el tema. Dijo que “no hay una línea de trabajo” destinada a recuperar la “ecotasa” o un instrumento que la reemplace. “Para trabajarlo haría falta incorporar a todos los actores, pero hoy no hay diálogo”, dijo la concejal.

También Villaba observó que la mala relación que mantienen Cortés y Herrero con el empresariado turístico alejan cualquier posibilidad de solución. Ferreyra recordó que ese capítulo “contribución al turista” fue quitado expresamente de la ordenanza fiscal que se aprobó la semana pasada, “y el Ejecutivo no ha vuelto a pedir el tratamiento”.