La terminal de Bariloche, sin calefacción en pleno invierno

La rotura de la caldera en la terminal de ómnibus de Bariloche dejó sin calefacción hace ya varios días al edificio que concentra todo el transporte terrestre de media y larga distancia y alberga además al Juzgado de Faltas II y las oficinas donde se tramitan los certificados de “libre deuda”.

En total trabajan allí unos 25 empleados, a quienes se les concedieron jornadas de turno reducido para minimizar los efectos del frío. A los pasajeros de colectivos no les queda otra que tolerar las bajas temperaturas y organizarse para llegar sobre la hora y evitar las largas esperas.

La terminal, por tamaño y funcionalidad, tiene serias limitaciones para absorber todo el movimiento de colectivos, en especial en los picos de temporada, como el que se registra en estos días.

Mientras tanto, la ciudad sigue en espera por la nueva terminal que la provincia construye en Esandi y Circunvalación..

La rotura del equipo de climatización data del 7 de julio y la reparación está demorada por el trámite de compra de los repuestos, señalaron desde el Soyem. Si no generó mayores problemas es porque hasta la semana pasada hubo temperaturas inusualmente primaverales para lo que es habitual en julio. Pero desde el lunes volvieron las marcas bajo cero, que se acentuarían a partir de mañana.

Ayer visito el lugar el concejal Leandro Costa Brutten con el interés de conocer de primera mano los contratiempos en la terminal, donde no solo falta calefacción sino que “los baños están en mal estado”. Dijo que el personal le había transmitido la voluntad de iniciar una retención de servicios si no hay una solución inmediata. El empleo de caloventores como alternativa no resultó suficiente.

Mientras tanto, los trabajadores de la terminal que atienden los distintos trámites realizan turnos de 10 a 14, con atención al público solo hasta las 13, lo cual provoca colas mayores a las habituales.

La secretaria general del Soyem Brenda Morales, dijo que la caldera es muy antigua, que tiene desperfectos y que trabajan en el tema desde hace tiempo con el Ejecutivo municipal en la comisión de “Gremiales”. Admitió que el frío es intenso y que los trabajadores están expuestos a sufrir problemas de salud.

Morales dijo que los concejales, además de visitar la dependencia afectada, “deberían hacer un pedido de informes y preguntar qué está haciendo Suministros para solucionar el problema”.