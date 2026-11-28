En solo trece años, el petróleo de Vaca Muerta ya equivale a 1 de cada 4 barriles extraídos en más de 100 años de actividad petrolera en Neuquén. (Foto: Matías Subat)

Hace 108 años se extrajo el primer barril de petróleo del subsuelo neuquino, en el que luego pasó a la historia como Pozo 1 de Plaza Huincul. La irrupción del shale de Vaca Muerta se dio 95 años después, hacia 2013. Si bien en la carrera entre Vaca Muerta y la historia, el convencional sigue firme al frente, la producción de shale oil ha sido tan alta que en el acumulado de estos más de 100 años uno de cada cuatro barriles extraídos de Neuquén ya vino de Vaca Muerta.

El siguiente análisis corresponde a los datos oficiales que recopila la Secretaría de Energía de la Nación y que fueron también procesados por el Ministerio de Energía de Neuquén.

Desde el descubrimiento del petróleo en Neuquén -o más seguramente desde que se instauraron los registros obligatorios- desde el subsuelo se extrajeron nada menos que 3.370 millones de barriles de petróleo.

Esta es una cantidad realmente enorme y no es para menos pues no solo da cuenta de más de 100 años de producción, sino que hay que tener en cuenta que en los últimos años Neuquén fue la principal provincia productora del país.

De este universo total de barriles extraídos –a junio de 2026- el 74,7% correspondió al convencional y formaciones de arenas compactas en una mínima porción.

La columna estratigráfica de Neuquén y la producción que acumula cada formación.

En conjunto, este segmento del convencional aportó 2.519 millones de barriles de petróleo desde 1918 a la fecha. Pero lo destacado está en la porción que ya representa el shale oil de Vaca Muerta.

Con casi 13 años de actividad, el shale ya representa el 25,3% de todo lo extraído de las entrañas neuquinas. Y a junio sumaron 851 millones de barriles, la mayoría de ellos, en el último puñado de años.

Los amantes del vaso medio vacío podrían señalar que el peso del petróleo de Vaca Muerta es aún menor en el largo centenar de años de actividad petrolera de Neuquén, pero la realidad es que con sus jóvenes años de desarrollo ya hace que de toda la historia de la provincia, uno de cada cuatro barriles hayan salido de este recurso.

Las formaciones líderes

Como se mencionó, dentro del convencional hay distintas formaciones. Y si bien es normal que lo que los geólogos definen como la columna estratigráfica de una cuenca hidrocarburífera tenga múltiples formaciones, la naturaleza fue generosa por demás con Neuquén.

El subsuelo neuquino tiene una extremadamente rica columna estratigráfica, algo que en un corte vertical los geólogos marcan con diversos colores, y que en Neuquén más que un subsuelo simplemente diverso, es tan pero tan variado que pareciera que se trata del interior de un paquete de caramelos Yapa

En el caso del petróleo, son siete las formaciones que en la historia de Neuquén han aportado más producción: Centenario – Agrio; Vaca Muerta; Huitrín; Sierras Blancas; Lotena; Quintuco- Loma Montosa; y Rayoso. Y precisamente han seguido el orden señalado en términos de producción.

Centenario – Agrio es la formación que más barriles ha aportado en la historia, con nada menos que 1.002 barriles acumulados.

851 millones de barriles es la producción que acumuló a junio Vaca Muerta en sus cerca de 13 años de actividad.

Huitrín sumó 434 millones de barriles y fue la segunda más rica del convencional. En tercer lugar de ese segmento se ubicó Sierras Blancas con 273 millones de barriles, seguida por Lotena con 216 millones; Quintuco – Loma Montosa con 171 millones y Rayoso con 163 millones.

La única formación shale de la lista, Vaca Muerta, ya trepó al segundo puesto de toda la provincia, y con sus 851 millones de barriles contabilizados hasta junio, está solo por debajo de Centenario – Agrio.

Y de hecho, en función de la producción que Vaca Muerta ya viene aportando -que en septiembre llegó a los 700.000 barriles diarios- las cuentas marcan que en febrero del año que viene superará Centenario-Agrio y apenas entrando en su juventud, Vaca Muerta pasará a ser la formación de Neuquén que más barriles ha aportado.

Para llegar a destronar al convencional completo, en su conjunto, falta aún un buen trecho por recorrer.

Pero las proyecciones de producción son extremadamente positivas para Vaca Muerta.

Es que dos fenómenos opuestos se están dando en simultáneo: por un lado, la producción convencional cae a pasos agigantados, y en Neuquén esto es más que claro pues aportan apenas 27.000 barriles diarios.

En contraposición, la producción de Vaca Muerta está en pleno crecimiento y de hecho se espera que se duplique en los próximos años, llegando a un nivel de hasta 1,5 millones de barriles por día, exclusivamente de Vaca Muerta.

Para dimensionar lo que significa esta cantidad de producción, vale recordar que durante 24 años Neuquén tuvo como marca histórica la producción de octubre de 1998, que había sido de 308.000 barriles por día.

En diciembre de 2022 ese valor se superó por primera vez, y a la fecha no solo se han dado sucesivos récords históricos sino que actualmente más que se duplicó lo que por 24 años había sino un hito inalcanzable.

Lo que depare el futuro está aún por escribirse de la línea de la superficie de Neuquén hacia arriba, pues lo que hay debajo de la tierra se generó hace millones de años y es sabido que si hablamos de shale, la columna estratigráfica multicolorida de Neuquén marca que incluso hay otra formacion shale más profunda y aún no explotada: Los Molles.