En el km 1 de Avenida Bustillo, sobre la orilla del Nahuel Huapi, nace Distrito Capitalinas Bariloche: el primer cruce entre arquitectura contemporánea de alto impacto, Radisson Blu Bariloche (respaldado por Choice Hotels International) y las Capitalinas Branded Residences.

No es un hotel de paso ni una postal alpina importada más. Es un destino vivo todo el año, pensado para quienes buscan pausa real, diseño sin estridencias y acceso a lo extraordinario.

Aquí, en Radisson Blu Bariloche realmente se vive lo que hoy significa el lujo: sentir que estás donde querés estar. Hay una reformulación total de lo que se entiende por experiencia de “retiro”. El bienestar personalizado adquiere así un significado diferente: recuperación en Lahuen Wellness Club, pausas gastronómicas de autor, inmersión cultural a través de Sendero y expediciones al aire libre, entre otras opciones.

Vistas del Distrito Capitalinas Bariloche desde el lago Nahuel Huapi.

Arquitectura que respira el lago

Ventanales continuos, madera, piedra y luz cordillerana que borran el límite entre el refugio y el agua. Habitaciones pensadas como santuarios de silencio con balcones al Nahuel Huapi; áreas comunes amplias, chimeneas y transiciones fluidas que invitan a quedarse.

Hay cuatro mundos gastronómicos, sin salir del complejo:

• Coolto: Fuego, técnica y producto patagónico de estación sin apuros.

• Michel Rolland Wine Bar: Copas de alto vuelo, etiquetas exclusivas y el sello de uno de los enólogos más influyentes del mundo.

• Cauquenes Lake Bar: Atardeceres frente al lago, coctelería de autor y tapeo sofisticado.

• Saito Omakase: Precisión nikkei y asiática para encender la noche.

El restaurante insignia del hotel Coolto une el culto a la técnica, el fuego y la nobleza del producto patagónico con una sensibilidad contemporánea y relajada.

Michel Rolland Wine Bar es un espacio consagrado al universo vitivinícola de alta gama.

Lahuen Wellness Club: del hielo al equilibrio total

Olvídate del spa clásico. Acá conviven piscina in/out frente al lago, flotación en sales de Epsom (Ukabu), crioterapia con Alfa Humans, presoterapia con Vodderlab y fitocosmética de María Magdalena. Calor, frío extremo y rituales a medida para resetear el cuerpo después de la montaña.

Sendero: arte vivo en la cordillera

Curaduría propia, residencias artísticas que cruzan talento local y miradas globales, muestras y charlas abiertas. El arte no adorna: conversa con el paisaje.

Las habitaciones: confort contemporáneo y contemplación

Concebidas como santuarios de calma y silencio, las habitaciones y suites de diseño vanguardista priorizan la amplitud espacial y la conexión a con el profunda con el entorno natural a través de un interiorismo sofisticado.

Su mobiliario de autor utiliza maderas cálidas, piedras naturales y textiles envolventes integrando baños de diseño incomparables y funcionales livings para disfrutar de las mismas.

Cada espacio orienta deliberadamente su vivencia hacia amplios ventanales y balcones privados frente al lago Nahuel Huapi y sus paisajes como protagonistas permanentes, que complementan un descanso íntimo, reparador y sin estridencias.

Uno se quedaría todo el día sin salir del hotel

Es que el concepto de bienestar está en cada metro cuadrado que se transita en Lahuen Wellness Club.

Inspirado en la raíz patagónica de su nombre -medicina de la tierra, refugio y bienestar-, Lahuen trasciende el spa tradicional para erigirse como un santuario holístico de restauración vital. Su propuesta dialoga con los cuatro elementos mediante terapias corporales, hidroterapia, saunas y biohacking.

Tratamientos corporales y faciales: la alquimia de los elementos

La carta de tratamientos corporales y faciales se organiza a partir de los cuatro elementos: la Tierra para el arraigo, el Fuego para la descontracción muscular, el Agua para favorecer el drenaje y la fluidez, y el Aire para inducir calma mental y oxigenación. De manera transversal, Lahuen se une a María Magdalena, referente en fitocosmética, en una cooperación basada en una visión compartida de salud, bienestar consciente y fórmulas naturales que potencian la regeneración de la piel.

Circuito de aguas & hidroterapia

El circuito de aguas propone una experiencia de Inmersión sensorial frente al Nahuel Huapi a través de una piscina in/out sobre la costa, hidromasaje Temizu para aliviar tensiones musculares y flotación ingrávida Ukabu en sales de Epsom para la relajación neuromuscular profunda.

Saunas y biohacking

Para potenciar la recuperación física y celular, Lahuen integra saunas seco y húmedo con piletas de crioterapia junto a Alfa Humans y botas de presoterapia de compresión neumática junto a Vodderlab. Esta propuesta de biohacking y terapias de contraste combina calor terapéutico, inmersión en frío extremo y drenaje avanzado para activar la circulación, reducir la inflamación y acelerar la regeneración muscular, resultando clave tanto para la vitalidad cotidiana como para la recuperación tras jornadas de alta exigencia física de ski, montañismo, ciclismo u otros deportes.

“Experiencias Blu” para vibrar una Patagonia sin filtros

Dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, el territorio se vive a tu ritmo:

• Clases y clínicas privadas de esquí en Cerro Catedral con Fire on Ice en invierno.

• Backcountry y heliski en nieve virgen y picos remotos.

• Pesca con mosca catch & release con Guides Patagonia.

• Navegación privada, trekking entre coihues y arrayanes, y picnics de autor en plena naturaleza.

La propuesta de Capitalinas es crear un complejo turístico que no sea un mero lugar de paso frente al lago, si no un espacio vivo, permeable e interactivo con Bariloche, nos comentan desde la gerencia del hotel. El valor del proyecto no reside en la ostentación sino en la pausa, el detalle y un diálogo honesto con la región. “Desde esa cercanía natural se busca articular la vivencia patagónica a través del arte que habita los espacios, el bienestar cotidiano, los sabores compartidos y el disfrute de los ritmos de la montaña y sus lagos”, concluyeron mis anfitriones.

Ojalá pueda haber transmitido del concepto de «nuevo lujo» que ofrece este hotel en Bariloche.

El lujo, se constante acá, habla de trascendencia y no de exhibición o de vulgar ostentación.

Ya no son más aquellas acepciones que brindaba el diccionario: «exhibición o manifestación de la riqueza», «abundancia o gran cantidad de una cosa material o inmaterial…». Nada de eso. Nada.

El verdadero valor de las cosas pasa por lo intangible, dice Octavio, alma mater de este lugar, que ofició de guía y anfitrión. El tiempo y el espacio para uno mismo, el silencio, la conexión con uno mismo y con la naturaleza.

Elegir como vivir siquiera algunos momentos sublimes es una bendición que se nos debiera dar una que otra vez en nuestras vidas.

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