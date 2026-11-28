La temporada de compras de fin de año llega acompañada de nuevas amenazas digitales. Con el Black Friday y el Cyber Monday como punto de partida, los ciberdelincuentes aprovechan el aumento de las transacciones y las comunicaciones para perfeccionar sus engaños mediante inteligencia artificial (IA). Entre las modalidades más frecuentes aparecen la clonación de voces, los videos falsos de figuras públicas y las tiendas online inexistentes.

La facilidad para reproducir una identidad vuelve cada vez más difícil reconocer un fraude. Una encuesta de McAfee realizada en siete países reveló que uno de cada cuatro adultos sufrió una estafa con voz clonada o conoce a alguien que fue víctima. Además, el 70% reconoce que no podría distinguir una imitación de una voz real.

La investigación comprobó que alcanzan tres segundos de audio para reproducir una voz con un 85% de similitud. Un mensaje de WhatsApp puede ser suficiente para obtener la muestra necesaria y construir una llamada convincente.

El impacto económico también preocupa. Deloitte estima que el fraude impulsado por IA generativa podría alcanzar los 40.000 millones de dólares en 2027 solamente en Estados Unidos. Por su parte, la Comisión Federal de Comercio de ese país registró pérdidas por 12.500 millones de dólares por estafas durante 2024, un 25% más que el año anterior.

Entre los engaños que ganan terreno se encuentra la llamada de un supuesto familiar en apuros. Mediante una voz clonada, el estafador inventa un accidente o un robo y solicita una transferencia urgente. También circulan videos manipulados de celebridades que promocionan productos gratuitos o supuestas oportunidades de inversión.

A estas modalidades se suman las tiendas virtuales falsas, que ofrecen descuentos de hasta el 70% y exhiben opiniones inventadas para generar confianza. Otra variante son los mensajes sobre paquetes pendientes de entrega que solicitan el pago de una tasa de envío. Incluso los falsos servicios de atención al cliente de bancos y comercios pueden terminar pidiendo contraseñas o códigos de seguridad.

Prevenir los engaños

Frente a este escenario, una de las recomendaciones es establecer una palabra clave familiar. Las reuniones de fin de año pueden ser una oportunidad para acordar una contraseña que permita verificar la identidad de quien llama para pedir dinero.

También se aconseja cortar cualquier comunicación sospechosa y llamar directamente al número agendado de la persona o empresa involucrada. Por último, es importante desconfiar de los mensajes que generan urgencia y de los métodos de pago difíciles de rastrear, como tarjetas de regalo, criptomonedas o transferencias a cuentas de particulares.

En un contexto en el que la IA permite fabricar identidades cada vez más convincentes, verificar antes de actuar se convierte en una herramienta fundamental de prevención.



