El BPN fue la primera entidad bancaria en adherir al programa provincial de alivio financiero. Foto: Emiliano Ortiz

A tres meses de la implementación del Programa de Alivio Familiar y Recuperación Crediticia, el Banco Provincia del Neuquén (BPN) otorgó 585 créditos por un total de 6.007 millones de pesos (US$3,71 millones) según informó este viernes el gobierno provincial.

La iniciativa fue lanzada por el gobernador Rolando Figueroa a fines de agosto con el objetivo de facilitar la regularización de deudas y contribuir a la reorganización de las finanzas familiares.

El BPN fue la primera entidad financiera en adherir al programa, que contempla incentivos y beneficios fiscales para las instituciones que ofrezcan condiciones especiales de refinanciación a sus clientes.

«Nosotros ordenamos la cuenta del Estado. Ahora quiero que ayudemos también a ordenar la cuenta de las familias neuquinas», expresó Figueroa durante la presentación de la iniciativa.

Cuáles son las condiciones de los créditos del BPN

La línea de financiamiento permite cancelar la totalidad de las deudas preexistentes que los clientes mantienen con el banco, incluidos el capital, los intereses, las comisiones y los gastos adeudados.

Los préstamos contemplan montos de hasta 50 millones de pesos, con plazos de hasta 60 meses para las operaciones en pesos y de hasta 36 meses para aquellas denominadas en UVA.

Las operaciones en pesos cuentan con una tasa fija nominal anual del 35%, mientras que las realizadas en UVA tienen una tasa de UVA más 5%. Además, la cuota no puede superar el 30% de los ingresos netos mensuales del beneficiario al momento de adherir al programa.

Según surge de las cifras difundidas por el Ejecutivo provincial, los créditos otorgados hasta el momento promediaron los 10,3 millones de pesos.

Quiénes pueden acceder al programa

La propuesta está destinada a personas físicas con domicilio real en la provincia que registren en el BPN una clasificación crediticia distinta de la categoría 1 (Normal), de acuerdo con las normas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Durante el lanzamiento del programa, Figueroa aclaró que la herramienta no implica una condonación de las obligaciones financieras.