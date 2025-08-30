Son 78 los residentes que terminaron sus especialidades médicas en el sistema neuquino

Fueron 78 los profesionales que concluyeron sus especializaciones en 23 disciplinas y recibieron sus diplomas en una ceremonia que se hizo en la capital neuquina. De ese total, el 95 % eligió desempeñarse en el sistema Público de Salud neuquino. Las y los egresados se formaron en áreas como anatomía patológica, anestesiología, clínica médica, cardiología y arquitectura hospitalaria, entre otras.

La decisión de ingresar al sistema público de Salud la tomó el 95% de las y los egresados, según se informó oficialmente desde el gobierno provincial. Esta decisión fue destacada en la ceremonia de entrega de diplomas por las autoridades sanitarias neuquinas.

Se ponderó esta decisión de los profesionales en la ley de Residencia que rige en Neuquén. Es la primera promoción que lo hace bajo esta legislación. Así lo reseñó la subsecretaria de Servicios de Salud, Guadalupe Montero, quien destacó que en Neuquén se dan estas condiciones para las y los residentes.

«Eso ha creado condiciones distintas, hemos aumentado el cupo de residentes desde el 2023, casi duplicado hasta esta fecha”, dijo Montero. Destacó que la mayoría de las y los egresados 2025 eligieron quedarse en el sistema neuquino. “Para nosotros es un orgullo y además es un compromiso”, concluyó.

Se detalló que las especialidades fueron: bioquímica clínica, cardiología, cirugía general, cirugía infantil, clínica médica, diagnóstico por imágenes, emergentología, ingeniería hospitalaria, interdisciplinaria epidemiología, interdisciplinaria salud mental y kinesiología general.

Además de medicina general, nefrología básica, nutrición, odontología general y comunitaria, ortopedia y traumatología, pediatría, psiquiatría, terapia intensiva adultos y tocoginecología.

En la ceremonia, Melisa Quispe Aravena, egresada de Epidemiología, destacó que la residencia es «un poco ese lugar que invita a la pregunta, a la reflexión crítica y constante acerca de nuestras prácticas, al trabajo con otros y a la construcción colectiva”.

Quispe invitó a aportar al fortalecimiento y cuidado de la salud colectiva, y a seguir apostando por un sistema de salud equitativo y humano. Apeló a trabajar por lo público y por la salud como un derecho.

Son 107 los nuevos residentes

Durant este mes, se habilitó el ingreso de 107 nuevos médicos que cursarán la residencia. La formación no solo es en la capital neuquina sino que hay otros establecimientos médicos en el interior al que también concurrirán.

En así que a los hospitales Castro Rendón, Bouquet Roldán y Horacio Heller; estarán en Plottier, Cutral Co – Huincul; Zapala, Chos Malal, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura. Entre los centros de salud figuran el de Parque Industrial y el de Villa Farrel.

En 2024, hubo un total de 169 vacantes disponibles y de ese total 151 quedaron cubirtas por residentes neuquinos, según la información oficial.

A la ceremonia del viernes concurrieron autoridades de Salud, entre ellos el ministro Martín Regueiro, funcionarios, jefes de las Zonas Sanitarias, y representantes de la Universidad Nacional del Comahue.