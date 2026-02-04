Splif Río Negro sumó IA e imágenes satelitales para anticiparse al avance del fuego

Con imágenes satelitales e inteligencia artificial, los operadores y técnicos que trabajan en el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) pueden anticiparse a la evolución de los incendios y desarrollar estrategias de combate del fuego, además de tener un monitoreo de alerta temprana cada vez más equipado.

La nueva tecnología fue presentada este miércoles en la central operativa de Splif Bariloche. Se trata de equipamiento provisto por la empresa GPTech, que trabaja con información provista por una constelación de satélites públicos y privados en un modelo predictivo, y el equipamiento con cámaras de alto alcance que desarrolló Invap.

Las dos compañías fueron contratadas por el gobierno provincial para sumarse a la nueva estrategia preventiva y de respuesta rápida de incendios forestales. Con el equipamiento, sumado al avión observador, el helicóptero de combate del fuego, más brigadistas y otros vehículos, Río Negro invierte este año cerca de 8 millones de dólares en la materia, según confirmó el gobernador Alberto Weretilneck que prometió más recursos.

“No va a haber un solo año que no invirtamos y destinemos recursos para la prevención de incendios”, aseguró Weretilneck ante la prensa y dijo que también se buscará el mayor conocimiento posible en la materia, por eso se enviarán técnicos del Splif a España este año.

Los mapas de calor permiten tener información en tiempo real y también proyecciones para las próximas 24 horas sobre el avance del fuego. Foto: Chino Leiva

Tecnología de vanguardia

En una sala de la central operativa del Splif Bariloche se montó todo el equipamiento de GPTech, con dos grandes pantallas que por un lado muestra un mapa de calor con el desarrollo del fuego (en este caso se ejemplificó con los focos de Chubut y parque nacional Los Alerces) y por otro exhibe una proyección del fuego o los puntos de calor en las próximas 24 horas, lo que permite anticiparse y desarrollar estrategias.

Esa tecnología fue aportada por Río Negro a Chubut para analizar la situación de los incendios forestales que actualmente están circunscriptos a esa provincia y el parque nacional de su jurisdicción. Según relataron los técnicos, las proyecciones arrojadas días atrás por la tecnología de GPTech se cumplieron casi a la perfección en el desarrollo del incendio.

Weretilneck visitó el Splif para conocer la nueva tecnología con IA que adquirió la provincia. Foto: Chino Leiva

Gabriel Porta, socio- gerente de GPTech, explicó los alcances de la tecnología alemana con la que se trabaja, que puede “predecir” el avance del fuego con datos incorporados del Servicio Meteorológico, la proyección de vientos y la aplicación de IA. Indicó que en verano se trabaja de manera directa sobre los incendios y a contra temporada se puede utilizar la tecnología para “trabajar en planes estratégicos de reducción de combustibles” y otras tareas preventivas.

Esta herramienta se utiliza actualmente en Australia, Estados Unidos, Chile, Canadá, Colombia y en Argentina solo en Río Negro y Córdoba que este año también sumó este tipo de equipamiento.

Centro de monitoreo

En otra área del Splif, está montado el centro de monitoreo con tecnología de Invap donde se pueden tener las imágenes en tiempo real del avión observador cuando está en vuelo, y de las cámaras de 360° con un alcance de zoom de 32 X ubicadas en lugares estratégicos que permite por ejemplo ver desde la cámaras del cerro Otto el aeropuerto de Bariloche.

En Bariloche habrá 9 cámaras provistas por Invap para la detección temprana del fuego, que se monitorean desde el Splif. Foto: Chino leiva

Santiago Pérez Ghiglia, de Invap, explicó al gobernador las funciones del equipamiento provisto por la empresa. En Bariloche habrá 9 cámaras, de las cuáles ya están instaladas las de Península San Pedro, cerro Otto y la central de Splif; y esta semana se sumará una en la zona de Lynch en el cerro catedral; además se instalarán en cerro Campanario, Villegas, Carbón y el cerro La Antena. También El Bolsón tendrá 9 nueve domos similares.

El la central del Splif el persona puede observar en tiempo real las imágenes y verificar rápidamente los avisos recibidos, enfocando las cámaras para determinar la magnitud y características del evento, para así administrar mejor los recursos.