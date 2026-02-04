Weretilneck anticipó cambios en la oferta salarial de Río Negro: habrá compensación por el 2025

El gobernador Alberto Weretilneck estuvo este miércoles en el Splif de Bariloche y anticipó a la prensa cambios en la oferta salarial. Foto: Chino Leiva

A pocas horas de retomar la paritaria en el ámbito de la Función Pública con los gremios estatales de Río Negro, el gobernador Alberto Weretilneck anticipó en Bariloche que habrá cambios en la propuesta con una compensación o reconocimiento por los últimos meses del 2025 y una alteración en la oferta para el primer cuatrimestre del 2026.

“Tomamos nota del planteo de los gremios”, admitió Weretilneck ante la prensa en Bariloche y afirmó que los paritarios gubernamentales llevarán una nueva oferta para todos los escalafones de la administración pública.

Este jueves, ATE y UPCN fueron convocados a la Función Pública a partir de las 10 para retomar la negociación iniciada en enero, cuando el Gobierno ofreció un aumento salarial atado al IPC de Viedma, algo que los sindicatos cuestionan por ser un indicador que no se condice con la realidad de toda la provincia.

Weretilneck dijo ante la consulta de RÍO NEGRO que la oferta salarial irá en “cuatro propuestas distintas” y enumeró: “Va a tener IPC por un lado para los próximos cuatro meses; un reconocimiento del año 2025; el pago de indumentaria y la ayuda escolar”.

Los ejes mencionados por el gobernador son los que conversó días atrás con el dirigente de ATE nacional, Rodolfo Aguiar.

Respecto a la oferta de otorgar subas salariales de acuerdo al IPC de Viedma, el gobernador dijo: “probablemente modifiquemos esa propuesta original por algún tipo de IPC que puede ser el nacional mezclado con el de Viedma; o el de Viedma con el Patagónico; o el Patagónico con el nacional, esto va a ser producto de las conversaciones con los gremios”.

Weretilneck no quiso abundar en detalles ni anticipar la propuesta concreta que se llevará a la Mesa de la Función Pública “por respeto a los gremios” y reiteró que desde su gobierno se “receptaron las quejas, los rechazos y las acciones” impulsadas por los sindicatos.

ATE ya advirtió su rechazo al IPC de Viedma y pidió sumar otros ítems a la discusión; UPCN manifestó malestar porque el Gobierno tiene “trabajadores empobrecidos” y Unter resolvió un paro para el 18 de febrero con el inicio del ciclo lectivo del período RIE.

El gobernador afirmó que la premisa es “tratar de llegar a un acuerdo, el conflicto por el conflicto en sí no le sirve ni a los empleados públicos, no le sirve al Gobierno y no le sirve a la sociedad”, señaló.