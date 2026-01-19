Sin subsidio provincial, el Alto Valle revisa el transporte y el costo del boleto

El Alto Valle se consolidaba como la región de Río Negro con mayor presencia de municipios alcanzados por el subsidio provincial al transporte urbano. De los ocho municipios que contaban con ese apoyo para sostener el servicio, tres pertenecían a esta zona.

Ese aporte había sido asumido por la Provincia en 2024, luego del retiro del financiamiento nacional. Durante 2025, Río Negro destinó unos 420 millones de pesos mensuales para el sistema de transporte de pasajeros.

De ese total, el 60% se aplicó al transporte interurbano y el 40% a los servicios urbanos. Según el presupuesto 2026, el esquema interurbano se mantendrá, aunque sin incrementos, mientras que los pasajes urbanos quedaron fuera de las partidas previstas.

El secretario de Transporte, Juan Ciancaglini, confirmó a este medio que el presupuesto provincial no prevé financiamiento para el transporte urbano durante el 2026 y que la decisión ya fue comunicada a los municipios alcanzados por la medida.

En julio de 2025, el funcionario había advertido que, sin ese aporte, “el boleto se iría a casi el doble del valor actual”, por lo que el impacto final dependerá del esquema que defina cada municipio y del nivel de aporte que pueda asumir para sostener el servicio.

Foto: Juan Thomes.

Con licitación en marcha, Cipolletti se prepara para absorber el costo del servicio

Cipolletti fue una de las ciudades del Alto Valle que más subsidio provincial recibió durante 2025, con 15,3 millones de pesos mensuales destinados al transporte urbano. Ese aporte no está previsto en el presupuesto 2026 y atraviesa de lleno el proceso de renovación del sistema local.

El municipio se encuentra en plena licitación del nuevo transporte urbano, un proceso clave que busca modernizar un esquema vigente desde hace casi dos décadas. En la apertura de sobres se presentó una sola empresa oferente, Pehuenche, cuya propuesta está siendo evaluada por la comisión técnica municipal.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el intendente Rodrigo Buteler (JSRN) explicó que la salida del subsidio provincial ya estaba prevista dentro de la planificación del nuevo sistema de transporte urbano y consideró que se trata de una definición razonable en el marco del esquema de competencias.

Foto: Florencia Salto.

En ese sentido, remarcó que el transporte urbano es una responsabilidad local. “No tiene por qué la Provincia hacerse cargo de un servicio que es urbano y municipal”, afirmó, y trazó una diferencia con el esquema interurbano, que sí continuará con financiamiento provincial. “Así como la Provincia se hace cargo del interurbano, los municipios tenemos que hacernos cargo de nuestro propio transporte urbano”, sostuvo.

Buteler indicó que, ante ese escenario, el aporte que dejará de enviar la Provincia será absorbido por el municipio. “Ese aporte que ya no va a venir más lo vamos a absorber nosotros”, explicó, aunque aclaró que el impacto final dependerá del resultado de la licitación que se encuentra en marcha.

Reconoció que todavía es prematuro definir cuánto recaerá sobre cada parte, pero adelantó que el esquema será compartido. “Básicamente, lo absorbe la municipalidad y el usuario”, dijo. Actualmente el precio del boleto ronda los $1300.

Roca ante un nuevo escenario para sostener el transporte urbano

Roca fue otra de las ciudades del Alto Valle con mayor asistencia provincial al transporte urbano durante 2025, con unos 15 millones de pesos mensuales destinados a sostener el servicio. El boleto actualmente tiene un valor de $1500, el aumento se dió en agosto del año pasado cuando rondaba los $1306.

La intendenta María Emilia Soria (PJ) expresó su preocupación ante la decisión de eliminar el financiamiento provincial a partir de 2026 y recordó que la asistencia del municipio estaba en adelantarle a la empresa el monto del subsidio provincial.

Desde el Ejecutivo local señalaron que se trata de una “definición reciente” y que todavía no hay una postura tomada sobre cómo se reordenará el esquema.

La Cooperativa 1º de Septiembre encargada del servicio de transporte urbano en Roca, brinda el servicio desde octubre del 2021 cuando pasó a ser la primera empresa recuperada para sostener la fuente de trabajo de sus integrantes, en obtener una concesión de transporte público.

Actualmente tiene recorridos por Barrio Nuevo, Gómez y Alta Barda, IPPV-Malvinas, Puente Cero, Paissanidis, Chacramonte, Mosconi-La Rivera, Stefanelli, Aeroclub, Quinta 25, Paso Córdoba.

En Cinco Saltos, el transporte urbano sigue operativo y a la espera de definiciones

Cinco Saltos recibió durante 2025 unos 5,5 millones de pesos mensuales en subsidios provinciales destinados a sostener el transporte urbano. Ese aporte forma parte de un esquema mixto que combina ingresos por boleto, fondos municipales y asistencia provincial.

El servicio funciona desde septiembre del año pasado a través de una cooperativa de transporte de Villa Regina, luego de dejar de ser un sistema completamente municipal. Desde entonces, el esquema permitió restablecer recorridos y ordenar un servicio que había atravesado distintas interrupciones.

Desde el municipio señalaron que, hasta el momento, no recibieron notificación oficial sobre la quita del subsidio provincial y que el sistema continúa operando con normalidad. Sin embargo, reconocieron que la eventual eliminación del aporte obligará a revisar la ecuación financiera.

Ante ese escenario, el Ejecutivo local anticipó que, si la Provincia deja de aportar, será necesario evaluar si el municipio puede absorber ese costo o si una parte se trasladará al valor del boleto.

Actualmente, el boleto urbano tiene un valor único de 1.500 pesos para toda la ciudad. Además, Cinco Saltos cuenta con un servicio regular hacia el lago Pellegrini, con seis frecuencias diarias durante la semana y cinco los fines de semana y feriados, con una tarifa de 2.500 pesos.