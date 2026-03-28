Koko aumentará la frecuencia de sus servicios en el Alto Valle: cuáles son los nuevos horarios y hasta dónde llegan

A partir del 1° de abril aumentarán las frecuencias en el transporte interurbano de pasajeros en el Alto Valle de la empresa Koko, con el objetivo de mejorar el servicio en los horarios de mayor demanda. La medida fue anunciada por el Gobierno de Río Negro y se aplicará en conjunto con la empresa.

El aumento estará enfocado principalmente en las franjas horarias pico: mañana, mediodía y media tarde donde, donde se registra un mayor volumen de pasajeros. Las mejoras impactarán en el corredor que conecta las ciudades de General Roca, Villa Regina, Ingeniero Huergo y General Godoy.

La decisión de ampliar las frecuencias responde al crecimiento sostenido de la demanda, especialmente de trabajadores y estudiantes que utilizan el transporte público a diario, lo que motivó gestiones de la Secretaría de Transporte provincial para reforzar el servicio.

Mayor frecuencia para el servicio de Koko en el Alto Valle: horarios y localidades

Uno de los cambios más importantes será la incorporación de una nueva conexión desde Valle Azul. De lunes a viernes, habrá un servicio que partirá a las 6:45 de la mañana, permitiendo vinculación con Villa Regina y otras localidades, e incluso con la ciudad de Neuquén en horarios clave.

En particular, se sumarán servicios en el tramo entre Villa Regina, Huergo y Godoy. Con estas incorporaciones, el sistema alcanzará un total de nueve frecuencias diarias, operativas de lunes a lunes.

V. Regina Godoy Huergo Mainqué Cervantes Stefenelli Roca 14:30 14:40 14:55 15:10 15:25 15:45 16:00

Roca Stefenelli Cervantes Mainqué Huergo Godoy V. Regina 16:10 16:25 16:45 17:00 17:15 17:30 17:40

Nuevo tramo Villa Regina, Huergo y Godoy