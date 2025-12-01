Suma fuerza legislativa el pedido a Nación por la eximición de impuestos a Invap

Desde la Legislatura de Río Negro se suman al pedido para que Nación incluya la eximición de impuestos a la importación de partes para Invap. Archivo

La requisitoria para que el Presupuesto 2026 del gobierno nacional incluya un artículo que exima de gravámenes e impuestos a la importación de partes y componentes tecnológicos a la empresa Invap fue puesta en agenda por el gobernador Alberto Weretilneck y ahora sumó impulso legislativo con una comunicación promovida por el bloque CC ARI Cambiemos.

Weretilneck sumó el tema de Invap a la conversación con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuando semanas atrás concurrió a la Casa Rosada.

La preocupación recae en que en el Presupuesto 2026 se omitió la eximición del pago de gravámenes e impuestos a la importación de los componentes que son necesarios para Invap para sus desarrollos como pueden ser satélites, radares, reactores nucleares, etc. Se trata de una cláusula que habitualmente se incluía pero en el texto remitido este año no aparece.

Los fundamentos para reclamar la eximición de impuestos

La CC ARI de Río Negro presentó en las últimas horas un proyecto de comunicación para pedir que el gobierno nacional incluya esta eximición para la empresa rionegrina que fue calificada por el presidente del bloque Javier Acevedo como “fundamental para el desarrollo tecnológico y la economía de la provincia”.

El legislador en sus fundamentos señaló que “históricamente” Invap tuvo un régimen de exención porque reduce “significativamente sus costos y facilitan la ejecución de sus contratos internacionales y nacionales”.

Acevedo expresó su preocupación al señalar que en instrumentos financieros nacionales recientes, como el Presupuesto 2026, no se incorporó de manera explícita un artículo que garantice la continuidad de la exención de estos gravámenes para las importaciones que realiza la empresa.

Indicó que el gobierno provincial trasladó a los funcionarios nacionales la necesidad de incluir esta eximición “con el objetivo de asegurar el financiamiento y la estabilidad impositiva que la empresa requiere para preservar su competitividad y previsibilidad operativa”.

Para el legislador, “la falta de esta garantía impositiva podría incrementar drásticamente los costos operativos de Invap, poniendo en riesgo la rentabilidad y el cumplimiento de grandes contratos tecnológicos, lo que a su vez afectaría el prestigio tecnológico argentino”.