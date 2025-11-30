Está el proyecto para la ruta al aeropuerto de Bariloche: serán 5,6 Km por $ 3.600 millones

La Ruta Provincial 80 es el acceso al aeropuerto de Bariloche. Sufre un progresivo deterioro por el paso del tiempo y el tránsito. Foto: Chino Leiva

La Ruta Provincial 80, de acceso al aeropuerto internacional de Bariloche, está en “mal estado” y con un “progresivo deterioro” producto del paso del tiempo y del creciente tránsito, por lo que se definió cómo será la intervención para “rehabilitar” la arteria de vital importancia para la ciudad.

La repavimentación integral es una vieja demanda del sector turístico porque el aeropuerto internacional Teniente Luis Candelaria es una de las principales puertas de acceso de los visitantes. Este año se estima que llegará a 1,5 millones de turistas y un porcentaje alto ingresa a la ciudad por vía aérea.

La traza tiene varias décadas y solo reparaciones parciales. La última inversión importante fue la colocación de luminarias, con cableado subterráneo que se inauguró en 2018.

Por la ruta provincial, que parte de la intersección con la Ruta Nacional 40, en el tramo de Circunvalación, se proyectan a diario 3.812 vehículos solo para el ingreso a la terminal aeroportuaria, según detalla el informe que Vialidad Rionegrina tiene listo y presentará el 16 de diciembre a la comunidad -en un encuentro virtual- como una modalidad de participación ciudadana que exige la Corporación Andina de Fomento, que otorga el crédito para la obra.

La repavimentación y mejora de la traza provincial, en un tramo de 5,6 kilómetros, tendrá un costo de 3.600 millones de pesos aproximadamente. Y estará lista para licitar una vez que se transite la presentación pública y otros trámites administrativos, por lo que se prevé conocer los oferentes en 2026.

La propuesta “contempla mantener, en lo posible, la traza y características actuales del camino, incorporando mejoras en la superficie de rodadura y obras complementarias de infraestructura y drenaje que aseguren su durabilidad y funcionalidad”, informó el Gobierno.

Trabajos previstos en la ruta al aeropuerto

La obra prevé la repavimentación de la calzada con un ancho de 6,7 metros y también extender el pavimento a las banquinas, con un tramo de 1,20 metros, mientras que otro sector de banquina de 1,30 metros quedará sin pavimentar.

El proyecto es realizar los 5,6 kilómetros con pavimento flexible, con un acceso al predio de la Sociedad Rural de Bariloche, que está a unos 150 metros de la intersección con la Ruta 40, y obras hidráulicas con gaviones y enrocado sobre el puente de Arroyo del Medio, más cercano a la terminal aeroportuaria, que es jurisdicción nacional según ratificó la Corte Suprema de Justicia el año pasado.

En el estudio previo realizado en la ruta para conocer su estado general, se destacó que cuenta con una delgada carpeta asfáltica deteriorada, con una carpeta “en mal estado”, con fisuras en piel de cocodrilo, en bloques, longitudinales y transversales; además de daños en borde y desniveles respecto de las banquinas.

También presenta parches y baches, pero no registra ondulaciones ni ahuellamiento, tan característicos en trazas que reciben el impacto de los vehículos de carga.

Un encuentro virtual para mostrar el plan

El Gobierno convocó a un encuentro virtual a través de la web oficial de Vialidad Rionegrina para que la comunidad conozca en detalle el proyecto de rehabilitación del acceso al aeropuerto.

La actividad está prevista el martes 16 de diciembre a las 11 y el objetivo de esta instancia es “garantizar una participación abierta, transparente y accesible, brindando a la ciudadanía la posibilidad de informarse, realizar aportes y expresar inquietudes sobre la obra proyectada”.

“El proyecto constituye una intervención vial estratégica, orientada a mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial, factores clave para el desarrollo turístico, la conectividad regional y el transporte de bienes y servicios en la zona”, destacó la Provincia.