Super ministerios y recorte de cargos políticos: la nueva agenda de Ignacio Torres en Chubut

Se vienen tiempos de recortes en el gobierno de Chubut. El gobernador Ignacio Torres reunió a su gabinete el pasado viernes y fue el tema central. La idea del mandatario es fusionar ministerios y secretarías y en lo posible, eliminar cargos políticos. Serían 120 en total. Los detalles en esta nota.

Super ministerios y recorte de cargos políticos en Chubut

“La idea es hacer más eficiente el trabajo y achicar gastos. Puede tomarse como un ajuste, pero solo de la planta política. Más efectividad y menos burocracia”, confió a diario RÍO NEGRO una fuente del gobierno. La decisión se habría tomado en la inesperada reunión de gabinete, realizada el pasado viernes por la mañana, pese al día no laborable.

Por otro lado, se informó oficialmente que el gobierno puso en marcha un procedimiento unificado obligatorio destinado a optimizar los trámites jubilatorios y disponer el cese de servicios de aquellos empleados públicos que ya reúnan la edad y los años de aportes necesarios según las leyes provinciales.

En cuanto al “ajuste político”, la idea de Torres es convertir a Economía en un super ministerio. Absorbería los ministerios de Producción, Infraestructura y Pesca, esta última es actualmente secretaría.

Otra modificación importante se produciría al unificar los ministerios de Seguridad y Justicia con el de Gobierno. Una decisión que pasa también por lo político, teniendo en cuenta que el titular de este último es Erazo Parodi, presidente de la Unión Cívica Radical de Trelew, y el ministro de Seguridad es Héctor Iturrioz, proveniente de la justicia y que tiene licencia como Fiscal Jefe de Comodoro Rivadavia.

Aunque nada se sabe aún, el alejamiento de Parodi (al menos de esa función) había tomado cuerpo tras las elecciones del pasado 26 de octubre. En Trelew, el oficialismo quedó en cuarto lugar. Y hubo un reproche: la sede de la UCR estuvo cerrada durante todo el domingo.

Torres planea además unir Turismo y Ambiente, siendo estos cambios previstos para “antes del 10 de diciembre”. Pese a la derrota en los comicios de medio término que significaron un duro golpe para el gobierno, el joven mandatario chubutense no tocó a ninguno de los integrantes de su gabinete. Pero al parecer se tomó su tiempo y los cambios y el “achique” se vienen poco antes de fin de año.

Por otra parte, ya estaría decidido el alejamiento del actual presidente del directorio del Instituto de Seguridad Social y Seguros, conocido como SEROS. Se trata de Pablo Juan Macadam, quien asumió en mayo pasado en reemplazo de Sergio Wisky. No se conocen los motivos.

En cuanto al plan de jubilaciones, estarán en condiciones de acceder a ese beneficio las mujeres de 60 años con 30 de servicio en la administración pública. Para los hombres, la edad es de 65. El gobierno aclaró que no habrá reemplazos y que los puestos que queden vacantes por este motivo serán cubiertos por personal en actividad que va a ser reubicado.

La novedad es que este nuevo procedimiento también contempla a aquellos agentes del Estado provincial que posean años de servicio en distintas cajas previsionales, incluyendo Anses y establece pautas específicas para la baja de jubilación por edad avanzada. La temporada de recortes se puso en marcha en Chubut.