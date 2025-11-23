En Chubut llegó el grito de la pesca

Hubo tanto vértigo como descargas en el Puerto de Rawson. Descargas porque el langostino comenzó a llenar las bodegas de los barcos. Y el vértigo lo pusieron la tormenta de viento imparable del principio de semana y la reacción de las cámaras pesqueras para reclamar el mismo trato en cuanto a la eliminación de las retenciones para el sector tal como ocurrió con la exportación de hidrocarburos convencionales.

La decisión del gobierno nacional que beneficio al sector del “oro negro” mostró a un gobernador Ignacio Torres sonriente, con la mano apretada a la del ministro de Economía de la Nación Luis Caputo y compartiendo la alegría del jefe de gabinete Manuel Adorni.

No era para menos: la decisión significó una medida clave para impulsar la producción, el empleo y la inversión en la cuenca del Golfo San Jorge, estimando que Chubut iba a obtener un ingreso mayor a los 200 millones de dólares.

La paz para el gobierno chubutense no duró mucho. Diario RÍO NEGRO lo anticipó a principio de semana: “las cámaras pesqueras reavivarían un viejo reclamo y pedirían recibir el mismo trato. Esto es, la eliminación de retenciones a la pesca. Por ahora, parece lejano y no generaría conflictos durante el desarrollo de la temporada que recién se inicia. Pero el reclamo volvió a la agenda. Y eso, en la pesca, no es poco”.

Y no fue poco. Porque este viernes la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) elevó a Diputados Nacionales y Senadores Nacionales de Chubut, con mandato vigente y a electos a asumir el 10 de diciembre, una formal solicitud de intervención en el debate del Presupuesto Nacional 2026 para la “eliminación total de los Derechos de Exportación (retenciones) al sector pesquero. El nucleamiento empresarial también le reiteró el pedido del Gobierno de Chubut para que gestione ante el poder central una medida similar a la del petróleo para la industria pesquera”.

El presidente de CAPIP, Agustín de la Fuente lo transmitió a los parlamentarios solicitando la necesidad de una urgente intervención en el marco del inminente debate y tratamiento del Presupuesto Nacional 2026. Lo mismo hizo con el gobernador Ignacio Torres.

CAPIP expone argumentos sobre el «impacto de las retenciones en la competitividad de Chubut», donde se menciona que “la industria pesquera de Chubut y el país se encuentra en una situación crítica que pone en riesgo miles de puestos de trabajo y la estabilidad de las economías regionales”.

En la exposición se advierte sobre las consecuencias de la “pérdida de competitividad”, a partir de la continuidad de las retenciones, que oscilan entre el 1% y el 9% según el producto (como langostino, calamar o merluza), “actúan como un factor distorsivo que anula la rentabilidad. Exportamos a mercados internacionales altamente competitivos donde nuestros rivales, a menudo subsidiados, no enfrentan esta carga fiscal”, le hace saber la cámara pesquera a los legisladores y el gobernador a la vez que le transmitió “su más profunda preocupación por la confirmación de las retenciones a las exportaciones pesqueras, en el proyecto de Presupuesto 2026”.

Dijo De la Fuente que “el mantenimiento de esta carga fiscal amenaza a los empleos regionales porque la persistencia de esta carga tributaria sumada a los altos costos operativos empuja a las empresas al quiebre amenazando directamente los miles de empleos genuinos que la pesca genera en las plantas de procesamiento y en la flota de Chubut”.

En el mismo sentido se pronunció el referente de la Flota Amarilla Giuliano Vestuti quien dijo que “la quita de los derechos de exportación se vino sosteniendo en los últimos meses” y marcó claramente que “se han agotado todas las instancias” y comparó lo que ocurre con otros competidores: “estamos en clara desventaja respecto a las posiciones arancelarias”.

Así las cosas, las cámaras pesqueras tomaron la lanza. Los barcos de la flota amarilla salen y entran como pájaros del puerto llegando con cargas millonarias porque hay langostinos de buen tamaño y en grandes cantidades. Pese a que la tormenta de viento de principio de semana alejó los cardúmenes. Pero la voz está levantada: “quien tenga oídos para oír que oiga””, parece ser el grito del reclamo. Legisladores y gobiernos sabrán interpretar la expresión bíblica que traducida a los hechos significa “escucha y comprende la importancia de lo que se está diciendo”.

Queda saber cuándo llegará el grito del sector ganadero chubutense, aunque ese será un capítulo aparte. Algunos sonríen cuando dicen que “Torres está prendiendo velas para que no se le junte el ganado”.