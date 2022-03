Taty Almeida llamó a «reventar» las plazas y acusó al macrismo de «querer borrar la memoria»

La referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida llamó a «reventar la Plaza de Mayo» esta tarde tras dos años de pandemia en que no se pudo movilizar y se quejó de que durante la gestión de Mauricio Macri «quisieron borrar la memoria, pero se encontraron con una muralla de resistencia impresionante».

«Hoy tenemos que reventar la Plaza de Mayo y las plazas del Interior, después de dos años de pandemia en que no pudimos salir. Va a ser un día muy especial», sostuvo la dirigente de los derechos humanos.

En declaraciones radiales, Almeida cuestionó a la gestión de Cambiemos: «Quisieron borrar la memoria y empezaron a ofender la memoria de nuestros hijos, dudando si eran 30 mil. Pero no lo lograron, se encontraron con una muralla de resistencia impresionante». Asimismo, pidió que sean sancionados aquellos que niegan los delitos perpetrados durante la última dictadura militar: «El negacionismo tiene que ser penado».

Finalmente, al referirse a la interna del Frente de Todos, la referente de los derechos humanos: «Esa unidad hay que demostrarla con los hechos, no solamente con las palabras. Hay que estar unidos. ¿Qué quieren? ¿Qué vuelva el neoliberalismo? Hay que discutir, disentir, hablar lo que no se está de acuerdo, que no es pelearse». «Hay que estar unidos, pero no de la boca para afuera, con hechos«, concluyó.

Noticias Argentinas