Debate en San Martín de los Andes por la ordenanza que regula a los taxis

Una vez que se abrió la posibilidad de incorporar el servicio de transporte mediante las aplicaciones en San Martín de los Andes, el debate tomó fuerza y el Concejo Deliberante recibió una vez más a los taxistas. En este caso, los representantes proponen actualizar la ordenanza que regula este tipo de transporte público y contar con algún tipo de respaldo para evitar la competencia desleal.

En el Deliberante, taxistas mantuvieron otro encuentro (ya hubo uno en septiembre) con concejales que integran la comisión de Tránsito y Transporte. A mediados de septiembre, la concejal Sol Petagana (PRO) elevó un proyecto al legislativo para que se pueda disponer el servicio a través de las aplicaciones como lo son Uber y Cabify.

Sin embargo, los taxistas pretenden que se actualice la ordenanza que regula la actividad y que se disponga algún tipo de medida de protección ante lo que puede resultar una competencia desleal. La norma –4166 que data de 2001, con modificaciones- es la que establece cómo debe prestarse el servicio a la población.

En este caso no solo están los taxis, también se incluyen remís y taxiflet. En principio, el objetivo es recibir a los diferentes sectores involucrados -como en este caso los taxis-, los usuarios y los potenciales prestadores de las aplicaciones.

La regulación del uso tanto de las aplicaciones como las herramientas digitales, busca encontrar un consenso entre las partes. El encuentro que presidió la concejala María Laura Da Pieve, incluyó a la promotora del proyecto Petagana, a Natalia Vita, Marcela Valenzuela y Santiago Fernández.

Qué dice la ordenanza en vigencia

La ordenanza vigente establece cuáles son los requisitos que deben reunir los vehículos para alcanzar la habilitación. No solo se basa en las condiciones técnicas, sino la seguridad, higiene y la antigüedad de las unidades.

Está establecido además como es el sistema de licencias y su registro municipal; la identificación de las unidades, la obligatoriedad del uso de taxímetro en los taxis, el funcionamiento de paradas y turnos, y los cupos máximos de habilitaciones. La regulación de tarifas y la forma de cobro, las sanciones por infracciones o incumplimientos, forman parte de la norma.

San Martín de los Andes no es la única ciudad donde se debate la llegada de Uber y Cabify. En Plottier, el tema generó controversias y fueron los propios choferes los encargados de llegar hasta el recinto aunque no había espíritud de aprobar algún proyecto todavía.

En el caso de Cutral Co, hace dos semanas atrás se aprobó una nueva ordenanza que bloquea la posibilidad del ingreso de las aplicaciones y en cambio, unificó en una sola denominación a los taxis y remises. Mientras que en Neuquén, ya está en marcha la reglamentación para este tipo de servicio.