Techo Digno: Gennuso acusa un manejo político de JSRN y Martini espera fecha de juicio

La causa Techo Digno en Bariloche tiene dos expedientes con dos exintendentes imputados por delitos de corrupción: la peronista María Eugenia Martini (2013-2015) y el oficialista Gustavo Gennuso (2015-2023), que transitan la misma etapa del proceso, a la espera del juicio, pero con diferentes velocidades, que suman ahora un componente más político.

Gennuso, a pesar de haber sido el último incorporado en un desprendimiento de la causa original, tiene fecha de juicio oral y público del 27 al 31 de octubre, la semana siguiente a las elecciones nacionales, según determinó la Oficina Judicial en diciembre del año pasado cuando terminó la etapa de control de acusación.

Martini, que está acusada por fraude en perjuicio de la administración pública, administración fraudulenta y peculado por irregularidades en los pagos de certificaciones de obra, después de una larga etapa durante seis años, tuvo la audiencia final de control de acusación a mediados de abril, pero todavía no tiene fecha de juicio.

Se trata de una demora inusitada de la Oficinal Judicial de la Tercera Circunscripción, que hasta el momento no definió cuándo se podrá conformar un tribunal de juicio para ese caso. Se estima que este juicio requerirá varios días de audiencias por el volumen del expediente y los testigos propuestos, y por eso no logran determinar la fecha en la que puedan coincidir tres jueces del fuero penal de Bariloche, por eso extraoficialmente señalan que lo más probable es que sea en marzo del 2026.

“El gobierno provincial la ha usado para coaccionar a todos los intendentes”

Más allá de la formalidad de la causa, días atrás el exintendente Gennuso sumó una fuerte acusación contra el gobierno de Juntos Somos Río Negro y el procurador general Jorge Crespo.

En una entrevista con radio Seis, el exmandatario por primera vez habló de una causa “política” y dijo: “Esa causa el gobierno provincial la ha usado para coaccionar a todos los intendentes a través de indicarle al Procurador que lleve causas a todos los intendentes y exintendentes de manera de limitarle su actuación política”.

Gennuso ya había sido crítico con la mega causa Techo Digno el año pasado cuando junto a otros exintendentes de distintos partidos firmó una carta pública denunciando “inconsistencias” de los fiscales, pero ahora fue sin rodeos a acusar al gobierno de Alberto Weretilneck y señaló: “Me acusan de una cosa que yo no puedo creer, pero sí lo creo cuando hay una acción política”.

Al exintendente de JSRN, quien además es secretario general del partido, se lo acusa por el delito de peculado por el desvío de fondos de las viviendas a plazos fijos de cuentas municipales mientras la construcción estaba paralizada por orden del gobierno nacional. A su entender, lejos de ser un delito con esa acción “protegió al municipio” porque se generaron intereses a favor de la comuna.

“Es muy loco que te digan la causa es por peculado, el mismo fiscal cuando acusó dijo ‘estoy seguro de nadie se llevó nada a su casa‘, claramente porque estaba todo en cuentas municipales”, afirmó Gennuso. Cabe mencionar que el fiscal jefe Martín Lozada, que impulsó la investigación junto al fiscal Guillermo Lista, anticipó que pedirá una pena de 4 años de prisión para el exjefe comunal que desde que dejó el gobierno en diciembre de 2023 se retiró de la escena pública.

Gennuso dijo que su caso, al igual que el de otros intendentes que están imputados en el mega expediente, es parte de “una movida política”. “A mí me acusan cuando me voy del Gobierno, quizá pensando que yo me podía postular a algo, hacer algo, yo nunca le acepté ningún cargo al gobierno provincial, pero no porque estaba enojado ni nada de eso, es porque yo quería hacer otro camino, quería llamarme a silencio”, relató.

Según su análisis “habrán pensado que yo quería saltar a algún lado y hay 20 intendentes de la provincia, muchos con capacidad de seguir en la política, que están con la causa Techo Digno de una manera política, de manera que no actúen”.

Gennuso insistió que la causa Techo Digno, que tuvo réplica en distintas provincias durante el gobierno de Mauricio Macri, que paralizó las obras ante la detección de irregularidades con los pagos, “en todo el país se cerró, en el único lugar que sigue es en la provincia de Río Negro”.

Otros expedientes de la mega causa Techo Digno

En la ronda de audiencias de reformulación de imputaciones, semanas atrás se modificó la acusación al exintendente de Choele Choel y actual legislador, Daniel Belloso (PJ), y el próximo 12 de junio será el turno en los tribunales de Viedma para la causa por el barrio de Sierra Grande, que incluye a los exjefes comunales Renzo Tamburrini (PJ) y Nelson Iribarren (UCR).

En otros expedientes vinculados a Techo Digno también están imputados: Claudia Montanaro (actual intendenta de Cervantes, PJ); Gilberto Montanaro (PJ); Gustavo San Román (JSRN); Carlos Pilotti (PJ); Luis Ivancich (PJ); Juan Reggioni; Ariel Baratti (PJ); Anibal Tortoriello; Liliana Alvarado (Frente Grande- Nos Une); Germán Epul (UCR); Alejandra Más (PJ); Javier Iud (JSRN).