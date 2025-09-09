Tensión en Allen: cruces entre municipales y la Policía en una protesta por el estado de los vehículos

Tensos momentos se vivieron en la mañana de este martes durante una protesta de municipales en el corralón municipal por el estado de los vehículos del municipio y efectivos policiales, que los notificaron porque no dejaron salir un camión de la comuna.

Según se indicó desde Soyem, que también protestó por la falta de ofertas salariales de parte de la intendencia que lidera Marcelo Román, del total de 22 vehículos municipales solo siete funcionan y con problemas.

En el marco de esta protesta llegaron efectivos de la policía rionegrina, tras una orden que habría dado el fiscal Ricardo Romero. Los efectivos pidieron que liberen la salida de un camión y ante la negativa de los trabajadores los notificaron.

Durante varios minutos el clima fue tenso entre los integrantes de Soyem y un subcomisario de apellido Vera de la Comisaría Sexta de la ciudad.

Luego llegaron integrantes de la Secretaría de Trabajo para constatar las condiciones en que trabajan los municipales en el corralón. Desde el gremio mostraron imágenes del estado de los camiones y camionetas municipales, y denunciaron las precarias condiciones en que los trabajos deben realizar diariamente sus tareas.

Las imágenes de los vehículos municipales que difundió Soyem.

Marcelo Román, entre la ordenanza de emergencia y las protestas

El intendente de Allen, Marcelo Román, se encuentra en un compleja situación desde hace meses. El escenario llevó al jefe comunal a enviar al Concejo Deliberante una ordenanza de emergencia económica. Ayer lunes se analizó en el cuerpo legislativo la iniciativa, pero el intendente no fue a explicar los alcances del proyecto.

Román ha sufrido la sangría de funcionarios y también afronta una investigación judicial junto al empresario local de medios, Sebastián Ocampo.