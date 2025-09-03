Movimientos en la LLA de Río Negro: Román dejó la vicepresidencia y Fullone renunció a Vialidad para hacer campaña

El inicio de la campaña para las elecciones legislativas de octubre trajo movimientos en la cúpula directiva de La Libertad Avanza (LLA) de Río Negro, el partido que lidera la actual diputada y candidata a senadora Lorena Villaverde.

El último movimiento en el partido del presidente Javier Milei en Río Negro fue la renuncia del intendente de Allen, Marcelo Román, a la vicepresidencia de LLA rionegrina.

La crisis que vive Román en Allen

El jefe comunal se encuentra en medio de una fuerte crisis en el municipio que dirige hace varios meses. Incluso desde el propio entorno de Villaverde, semanas atrás se dijo que la situación de Román era un problema de «gestión municipal», sin manifestaciones de apoyo a su figura.

En este sentido, cabe aclarar que Román había lanzado una línea interna dentro del partido libertario. Justamente una de las personas que participó del encuentro de principios de junio fue Damián Torres, que ahora lo reemplazará en la vicepresidencia del partido.

Fuentes de la LLA de Río Negro aseguraron que Román sigue dentro de la estructura partidaria, como el propio intendente aseguró hace casi dos semanas en una entrevista con Diario RÍO NEGRO. La decisión de dejar el cargo de vicepresidente apunta a que se dedique a gestionar la crisis municipal, se aseguró a este medio.

Fullone se dedica a la campaña para senador

El otro movimiento se produjo días atrás e involucra al actual candidata a senador en el segundo lugar de la lista de LLA en Río Negro: el ahora exjefe del distrito de Vialidad Nacional en Río Negro, Enzo Fullone.

Fullone renunció al cargo en el organismo nacional para «dedicarme a la campaña y no mezclar la función pública con la política», aseguró a Diario RÍO NEGRO este miércoles.

Vialidad Nacional había sido disuelta por Javier Milei pero hoy se supo que el Gobierno Nacional dio marcha atrás a través de un decreto en el Boletín Oficial, luego de los vetos que dispuso el Congreso.