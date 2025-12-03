Quiénes son los seis diputados de Neuquén y Río Negro que ingresaron este miércoles al Congreso

Este miércoles tomaron juramento los nuevos legisladores en la Cámara de Diputados. Quiénes son los cinco nuevos representantes de Neuquén y Río Negro en la Cámara baja.

La ceremonia inició cerca de las 13 para que juren los 127 legisladores electos en las últimas elecciones del pasado octubre.

La actividad en el Congreso dio lugar a la nueva conformación de fuerzas: La Libertad Avanza ahora tiene 95 diputados nacionales y Unión por la Patria 93, tras los últimos movimientos.

El presidente Javier Milei estuvo presente en el acto y en el balcón lo acompañaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Interior, Diego Santilli.

Quiénes son los nuevos diputados de Río Negro

Por la provincia rionegrina, ingresaron dos nuevos diputados que asumirán sus bancas este 10 de diciembre hasta el año 2029.

Por un lado, juró como diputado Aníbal Tortoriello por La Libertad Avanza. El ex intendente de Cipolletti formaba parte de la Cámara baja desde el 2021 por parte del PRO.

Después, tomó juramento Adriana Serquis por Unión por la Patria. La legisladora es física y ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Quiénes son los nuevos diputados de Neuquén

Mientras tanto, la provincia neuquina sumó tres nuevos legisladores: uno del espacio del gobernador Rolando Figueroa, y dos del partido de Javier Milei.

Una de las nuevas integrantes de la Cámara baja es Karina Maureira (La Neuquinidad). Nacida en General Roca, Maureira se destacó como periodista, cantante y conductora del noticiero de Canal 7 durante décadas.

A la par, también tomó juramento Gastón Riesco (La Libertad Avanza). El nuevo legislador tiene 38 años, es martillero y corredor público y es su primer paso en política.

Después, por su parte, juró como diputada Soledad Mondaca (La Libertad Avanza). Oriunda de Rincón de los Sauces, trabajó como licenciada en Comunicación Social y en Recursos Humanos, como así también como maestra especial.

Por último, también tomó juramento Gabriela Muñoz, quien reemplazará a la libertaria Nadia Márquez por haber sido electa como senadora. Ocupará una banca hasta el 2027.