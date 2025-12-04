Nuevo mapa político: cómo quedan los bloques en Diputados y cuántos legisladores aporta cada fuerza
El oficialismo logró lo que tanto ansiaba y se aseguró la primera minoría en Diputados con 95 bancas. Lo sigue de cerca Unión por la Patria. Mirá quiénes son los nuevos integrantes de la Cámara baja.
Con la presencia de Javier Milei en el palco, el miércoles tomaron juramento los diputados que fueron electos el pasado 26 de octubre. Un total de 127 legisladores se comprometieron a cumplir su mandato hasta el 2029 y a su vez el oficialismo celebró haberse asegurado la primera minoría.
Es necesario recordar que a los 127 nuevos legisladores se le suman los que fueron elegidos hace dos años y que tendrán otro bienio por delante.
La Libertad Avanza logró lo que tanto ansiaba, se garantizó en la Cámara presidida por Martín Menem la primera minoría al completar 95 bancas. De cerca lo sigue Unión por la Patria que solo tiene dos bancas menos, y luego el sector de Provincias Unidas junto al PRO+UCR y aliados, quedaron empatados como terceras fuerzas.
Cómo quedan los bloques en Diputados y cuántos legisladores aporta cada fuerza
La Libertad Avanza (95):
- Sabrina Ajmechet
- Carlos Alberto Almena
- Lisandro Almiron
- Bárbara Vanessa Andreussi
- Pablo Ansaloni
- Damián Arabia
- Belen Avico
- Atilio Basualdo
- Mónica Mariela Becerra
- Beltran Benedit
- Bertie Benegas Lynch
- Rocio Bonacci
- Alejandro Bongiovanni
- Gabriel Bornoroni
- Carlos Adrián Nicolás Brizuela
- Eliana Bruno
- Mariano Campero
- Alejandro Ángel Carrancio
- Giselle Castelnuovo
- Ricardo Abel Chiconi
- Facundo Correa Llano
- Romina Diez
- Nicolás M. Emma
- Alejandro Eduardo Fargosi
- Alida Ferreyra
- Sergio “Tronco” Figliuolo
- María Gabriela Flores
- Maira Raquel Frias
- María Virginia Gallardo
- Álvaro García
- Carlos Garcia
- Silvana Giudici
- Mercedes del Rosario Goitia
- Alfredo Gonzáles
- María Luisa González Estevarena
- Maura Ester Gruber
- Jairo Henoch Guzmán
- Diego Gabriel Hartfield
- Patricia Noemí Holzman
- Gerardo Huesen
- Gladys Noemí Humenuk
- Maria Cecilia Ibañez
- Andrés Ariel Laumann
- Lilia Lemoine
- Andrés Marcelo Leone
- Mercedes Llano
- Enrique Lluch
- Johanna Sabrina Longo
- Lorena Macyszyn
- Álvaro Martínez
- Nicolas Mayoraz
- Martin Menem
- María Julieta Metral Asensio
- María Soledad Molinuevo
- Margarita Soledad Mondaca
- Guillermo Montenegro
- Juan Pablo Montenegro
- Francisco Morchio
- Julio Moreno Ovalle
- Gabriela Muñoz
- María del Carmen Niveyro
- Joaquín Patricio Ojeda
- Sebastián Miguel Pareja
- Marcos Patiño Brizuela
- Santiago Pauli
- Agustín Andrés Pellegrini
- Federico Agustín Pelli
- Jose Peluc
- Luis Petri
- Lorena Petrovic
- Luis Picat
- Maria Celeste Ponce
- Manuel Quintar
- Verónica Razzini
- Valentina Loana Ravera
- Adrián Osvaldo Ravier
- Karen Reichardt
- Gastón Antonio Riesco
- Gonzalo Roca
- Laura Rodríguez Machado
- Miguel Rodríguez
- Juliana Santillan Juarez Brahim
- Santiago Santurio
- Laura Soldano
- Yamile Vanesa Tomassoni
- Rubén Darío Torres
- Anibal Tortoriello
- Federico Tournier
- Cesar Treffinger
- Hernán Urien
- Patricia Vásquez
- Andrea Fernanda Vera
- Gino Visconti
- Lorena Villaverde
- Carlos R. Zapata
Unión por la Patria (93)
- Hilda Clelia Aguirre
- Ernesto “Pipi” Alí
- Felipe Andino
- Javier Andrade
- Jorge Neri “Koky” Araujo Hernández
- Martín Aveiro
- Marcelo Alejandro Barbur
- Luis Eugenio Basterra
- Gustavo Bordet
- Alejandrina Borgatta
- Santiago Cafiero
- Cecilia María Campitelli del Dib
- Julieta Campo
- Lucía Cámpora
- Florencia Carignano
- Sergio Casas
- Carlos Castagneto
- Jorge “Koki” Chica
- Carlos Cisneros
- Ricardo Daives
- María Graciela De la Rosa
- Fernanda Díaz
- Sergio Dolce
- Gabriela Estevez
- Emir Félix
- Abelardo Ferrán
- Andrea Freites
- Sebastián Galmarini
- Teresa García
- Diego Giuliano
- José Glinsky
- José Gómez
- Juan Grabois
- Ramiro Gutiérrez
- Raúl “Rulo” Hadad
- Itai Hagman
- Ana María Ianni
- Máximo Kirchner
- Moira Lanesan Sancho
- Aldo Leiva
- Cecilia Inés López Pasquali de Balmaceda
- Jimena López
- Juan Pablo Luque
- Marcelo Mango
- Paco Manrique
- Laura Marianela Marclay
- Varinia Lis Marín
- Juan Marino
- Germán Martínez
- Guillermo Michel
- Fernanda Miño
- Juan Carlos Molina
- Matías Molle
- Roxana Monzón
- Cecilia Moreau
- Hugo Moyano
- Jorge Mukdise
- Estela Neder
- Kelly Olmos
- Blanca Osuna
- Sergio Palazzo
- Claudia Palladino
- Graciela Parola
- Gabriela Pedrali
- Paula Penacca
- Horacio Pietragalla
- Lorena Pokoik
- Luciana Potenza
- Agustina Propato
- Ariel Rauschenberger
- Santiago Roberto
- Agustín Rossi
- Marina Salzmann
- Nancy Sand
- Sabrina Selva
- Adriana Serquis
- Vanesa Siley
- Guillermo Snopek
- Julia Strada
- Jorge Taiana
- Rodolfo Tailhade
- Caren Tepp
- Agustín Tita
- Pablo Todero
- Victoria Tolosa Paz
- Nicolás Trotta
- Eduardo Valdés
- María Elena Velázquez
- Luana Volnovich
- Hugo Yasky
- Pablo Yedlin
- Natalia De la Sota
- Christian Zulli
Provincias Unidas (22)
- 1- Lourdes Arrieta
- 2- Jorge Avila
- 3- Carolina Basualdo
- 4- Juan Brugge
- 5- Sergio Capozzi
- 6- Mariela Coletta
- 7- Pablo Farias
- 8- Pablo Juliano
- 9- Ignacio García Aresca
- 10- Carlos Gutierrez
- 11- Martín Lousteau
- 12- José Carlos Nuñez
- 13- Esteban Paulon
- 14- Jorge Rizzotti
- 15- Gisela Scaglia
- 16- Juan Schiaretti
- 17- Alejandra Torres
- 18- María Inés Zigarán
- 19- Miguel Ángel Pichetto
- 20- Nicolás Massot
- 21- Maximiliano Ferraro
- 22- Mónica Frade
PRO + UCR y aliados (22)
- 1- Martín Ardohain
- 2- Emmanuel Bianchetti
- 3- Fernando De Andreis
- 4- María Florencia De Sensi
- 5- Daiana Fernández Molero
- 6- Alejandro Finocchiaro
- 7- Alicia Fregonese
- 8- Antonela Giampieri
- 9- Álvaro González
- 10- Cristian Ritondo
- 11- Javier Sánchez Wrba
- 12- Martín Yeza
- 13- Guillermo Agüero
- 14- Gerardo Cipolini
- 15- Diógenes González
- 16- Lisandro Nieri
- 17- Darío Schneider
- 18- Pamela Fernanda Verasay
- 19- Oscar Zago (MID)
- 20- Eduardo Falcone (MID)
- 21- Karina Banfi (Adelante Buenos Aires)
- 22- José Luis Garrido (Por Santa Cruz)
Innovación Federal (7)
- 1- Alberto Arrúa
- 2- Bernardo Biella
- 3- Oscar Herrera Ahuad
- 4- Pablo Outes
- 5- Yamila Ruíz
- 6- Daniel Vancsik
- 7- Yolanda Vega
Independencia (3)
- 1- Gladys Medina
- 2- Elia Fernández de Mansilla
- 3- Agustín Fernández
Coherencia (3)
- 1- Claudio Álvarez
- 2- Marcela Pagano
- 3- Gerardo González
Elijo Catamarca (3)
- 1- Sebastián Nóblega
- 2- Fernando Monguillot
- 3- Fernanda Ávila
FIT (4)
- 1- Myriam Bregman
- 2- Nicolás del Caño
- 3- Romina del Plá
- 4- Néstor Pitrola
Producción y Trabajo (2)
- 1- Nancy Picón Martínez
- 2- Carlos Gustavo Jaime Quiroga
Defendamos Córdoba
- 1- Natalia De la Sota
La Neuquinidad
- 1- Karina Maureira
Partido Justicialista
- 1- Jorge “Gato” Fernández
