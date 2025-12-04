ESCUCHÁ RN RADIO
Nuevo mapa político: cómo quedan los bloques en Diputados y cuántos legisladores aporta cada fuerza

El oficialismo logró lo que tanto ansiaba y se aseguró la primera minoría en Diputados con 95 bancas. Lo sigue de cerca Unión por la Patria. Mirá quiénes son los nuevos integrantes de la Cámara baja.

Con la presencia de Javier Milei en el palco, el miércoles tomaron juramento los diputados que fueron electos el pasado 26 de octubre. Un total de 127 legisladores se comprometieron a cumplir su mandato hasta el 2029 y a su vez el oficialismo celebró haberse asegurado la primera minoría.

Es necesario recordar que a los 127 nuevos legisladores se le suman los que fueron elegidos hace dos años y que tendrán otro bienio por delante.

La Libertad Avanza logró lo que tanto ansiaba, se garantizó en la Cámara presidida por Martín Menem la primera minoría al completar 95 bancas. De cerca lo sigue Unión por la Patria que solo tiene dos bancas menos, y luego el sector de Provincias Unidas junto al PRO+UCR y aliados, quedaron empatados como terceras fuerzas.

La Libertad Avanza (95):

  1. Sabrina Ajmechet
  2. Carlos Alberto Almena
  3. Lisandro Almiron
  4. Bárbara Vanessa Andreussi
  5. Pablo Ansaloni
  6. Damián Arabia
  7. Belen Avico
  8. Atilio Basualdo
  9. Mónica Mariela Becerra
  10. Beltran Benedit
  11. Bertie Benegas Lynch
  12. Rocio Bonacci
  13. Alejandro Bongiovanni
  14. Gabriel Bornoroni
  15. Carlos Adrián Nicolás Brizuela
  16. Eliana Bruno
  17. Mariano Campero
  18. Alejandro Ángel Carrancio
  19. Giselle Castelnuovo
  20. Ricardo Abel Chiconi
  21. Facundo Correa Llano
  22. Romina Diez
  23. Nicolás M. Emma
  24. Alejandro Eduardo Fargosi
  25. Alida Ferreyra
  26. Sergio “Tronco” Figliuolo
  27. María Gabriela Flores
  28. Maira Raquel Frias
  29. María Virginia Gallardo
  30. Álvaro García
  31. Carlos Garcia
  32. Silvana Giudici
  33. Mercedes del Rosario Goitia
  34. Alfredo Gonzáles
  35. María Luisa González Estevarena
  36. Maura Ester Gruber
  37. Jairo Henoch Guzmán
  38. Diego Gabriel Hartfield
  39. Patricia Noemí Holzman
  40. Gerardo Huesen
  41. Gladys Noemí Humenuk
  42. Maria Cecilia Ibañez
  43. Andrés Ariel Laumann
  44. Lilia Lemoine
  45. Andrés Marcelo Leone
  46. Mercedes Llano
  47. Enrique Lluch
  48. Johanna Sabrina Longo
  49. Lorena Macyszyn
  50. Álvaro Martínez
  51. Nicolas Mayoraz
  52. Martin Menem
  53. María Julieta Metral Asensio
  54. María Soledad Molinuevo
  55. Margarita Soledad Mondaca
  56. Guillermo Montenegro
  57. Juan Pablo Montenegro
  58. Francisco Morchio
  59. Julio Moreno Ovalle
  60. Gabriela Muñoz
  61. María del Carmen Niveyro
  62. Joaquín Patricio Ojeda
  63. Sebastián Miguel Pareja
  64. Marcos Patiño Brizuela
  65. Santiago Pauli
  66. Agustín Andrés Pellegrini
  67. Federico Agustín Pelli
  68. Jose Peluc
  69. Luis Petri
  70. Lorena Petrovic
  71. Luis Picat
  72. Maria Celeste Ponce
  73. Manuel Quintar
  74. Verónica Razzini
  75. Valentina Loana Ravera
  76. Adrián Osvaldo Ravier
  77. Karen Reichardt
  78. Gastón Antonio Riesco
  79. Gonzalo Roca
  80. Laura Rodríguez Machado
  81. Miguel Rodríguez
  82. Juliana Santillan Juarez Brahim
  83. Santiago Santurio
  84. Laura Soldano
  85. Yamile Vanesa Tomassoni
  86. Rubén Darío Torres
  87. Anibal Tortoriello
  88. Federico Tournier
  89. Cesar Treffinger
  90. Hernán Urien
  91. Patricia Vásquez
  92. Andrea Fernanda Vera
  93. Gino Visconti
  94. Lorena Villaverde
  95. Carlos R. Zapata

Unión por la Patria (93)

  1. Hilda Clelia Aguirre
  2. Ernesto “Pipi” Alí
  3. Felipe Andino
  4. Javier Andrade
  5. Jorge Neri “Koky” Araujo Hernández
  6. Martín Aveiro
  7. Marcelo Alejandro Barbur
  8. Luis Eugenio Basterra
  9. Gustavo Bordet
  10. Alejandrina Borgatta
  11. Santiago Cafiero
  12. Cecilia María Campitelli del Dib
  13. Julieta Campo
  14. Lucía Cámpora
  15. Florencia Carignano
  16. Sergio Casas
  17. Carlos Castagneto
  18. Jorge “Koki” Chica
  19. Carlos Cisneros
  20. Ricardo Daives
  21. María Graciela De la Rosa
  22. Fernanda Díaz
  23. Sergio Dolce
  24. Gabriela Estevez
  25. Emir Félix
  26. Abelardo Ferrán
  27. Andrea Freites
  28. Sebastián Galmarini
  29. Teresa García
  30. Diego Giuliano
  31. José Glinsky
  32. José Gómez
  33. Juan Grabois
  34. Ramiro Gutiérrez
  35. Raúl “Rulo” Hadad
  36. Itai Hagman
  37. Ana María Ianni
  38. Máximo Kirchner
  39. Moira Lanesan Sancho
  40. Aldo Leiva
  41. Cecilia Inés López Pasquali de Balmaceda
  42. Jimena López
  43. Juan Pablo Luque
  44. Marcelo Mango
  45. Paco Manrique
  46. Laura Marianela Marclay
  47. Varinia Lis Marín
  48. Juan Marino
  49. Germán Martínez
  50. Guillermo Michel
  51. Fernanda Miño
  52. Juan Carlos Molina
  53. Matías Molle
  54. Roxana Monzón
  55. Cecilia Moreau
  56. Hugo Moyano
  57. Jorge Mukdise
  58. Estela Neder
  59. Kelly Olmos
  60. Blanca Osuna
  61. Sergio Palazzo
  62. Claudia Palladino
  63. Graciela Parola
  64. Gabriela Pedrali
  65. Paula Penacca
  66. Horacio Pietragalla
  67. Lorena Pokoik
  68. Luciana Potenza
  69. Agustina Propato
  70. Ariel Rauschenberger
  71. Santiago Roberto
  72. Agustín Rossi
  73. Marina Salzmann
  74. Nancy Sand
  75. Sabrina Selva
  76. Adriana Serquis
  77. Vanesa Siley
  78. Guillermo Snopek
  79. Julia Strada
  80. Jorge Taiana
  81. Rodolfo Tailhade
  82. Caren Tepp
  83. Agustín Tita
  84. Pablo Todero
  85. Victoria Tolosa Paz
  86. Nicolás Trotta
  87. Eduardo Valdés
  88. María Elena Velázquez
  89. Luana Volnovich
  90. Hugo Yasky
  91. Pablo Yedlin
  92. Natalia De la Sota
  93. Christian Zulli

Provincias Unidas (22)

  • 1- Lourdes Arrieta
  • 2- Jorge Avila
  • 3- Carolina Basualdo
  • 4- Juan Brugge
  • 5- Sergio Capozzi
  • 6- Mariela Coletta
  • 7- Pablo Farias
  • 8- Pablo Juliano
  • 9- Ignacio García Aresca
  • 10- Carlos Gutierrez
  • 11- Martín Lousteau
  • 12- José Carlos Nuñez
  • 13- Esteban Paulon
  • 14- Jorge Rizzotti
  • 15- Gisela Scaglia
  • 16- Juan Schiaretti
  • 17- Alejandra Torres
  • 18- María Inés Zigarán
  • 19- Miguel Ángel Pichetto
  • 20- Nicolás Massot
  • 21- Maximiliano Ferraro
  • 22- Mónica Frade

PRO + UCR y aliados (22)

  • 1- Martín Ardohain
  • 2- Emmanuel Bianchetti
  • 3- Fernando De Andreis
  • 4- María Florencia De Sensi
  • 5- Daiana Fernández Molero
  • 6- Alejandro Finocchiaro
  • 7- Alicia Fregonese
  • 8- Antonela Giampieri
  • 9- Álvaro González
  • 10- Cristian Ritondo
  • 11- Javier Sánchez Wrba
  • 12- Martín Yeza
  • 13- Guillermo Agüero
  • 14- Gerardo Cipolini
  • 15- Diógenes González
  • 16- Lisandro Nieri
  • 17- Darío Schneider
  • 18- Pamela Fernanda Verasay
  • 19- Oscar Zago (MID)
  • 20- Eduardo Falcone (MID)
  • 21- Karina Banfi (Adelante Buenos Aires)
  • 22- José Luis Garrido (Por Santa Cruz)

Innovación Federal (7)

  • 1- Alberto Arrúa
  • 2- Bernardo Biella
  • 3- Oscar Herrera Ahuad
  • 4- Pablo Outes
  • 5- Yamila Ruíz
  • 6- Daniel Vancsik
  • 7- Yolanda Vega

Independencia (3)

  • 1- Gladys Medina
  • 2- Elia Fernández de Mansilla
  • 3- Agustín Fernández

Coherencia (3)

  • 1- Claudio Álvarez
  • 2- Marcela Pagano
  • 3- Gerardo González

Elijo Catamarca (3)

  • 1- Sebastián Nóblega
  • 2- Fernando Monguillot
  • 3- Fernanda Ávila

FIT (4)

  • 1- Myriam Bregman
  • 2- Nicolás del Caño
  • 3- Romina del Plá
  • 4- Néstor Pitrola

Producción y Trabajo (2)

  • 1- Nancy Picón Martínez
  • 2- Carlos Gustavo Jaime Quiroga

Defendamos Córdoba

  • 1- Natalia De la Sota

La Neuquinidad

  • 1- Karina Maureira

Partido Justicialista

  • 1- Jorge “Gato” Fernández

