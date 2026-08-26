Diputados: con una fuerte defensa de La Libertad Avanza, se aprobó la reforma del Banco Central

Con una fuerte defensa de La Libertad Avanza y apoyo de fuerzas aliadas, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). El proyecto insignia del presidente Javier Milei recibió 144 votos positivos, 102 negativos y 9 abstenciones, y pasó al Senado para su sanción definitiva. El oficialismo recibió una buena noticia en momentos donde la oposición presiona con la agenda social.

Diputados aprobó la reforma del Banco Central

No hubo sorpresas en la votación. El bloque comandado por Gabriel Bornoroni contó con apoyo del PRO, la UCR, parte de Provincias Unidas y variedad de bloques provinciales ligados a los gobernadores. El cordobés Martín Llaryora mandó a sus diputados a acompañar; la única excepción fue el democristiano Juan Brügge, que se abstuvo. Unión por la Patria, la cordobesa Natalia De la Sota, la Coalición Cívica y la izquierda votaron en contra.

El oficialismo no aceptó modificaciones en el recinto. Uno de los artículos polémicos era el que exige una mayoría de dos tercios de ambas cámaras para remover al directorio, algo que le complicaría a un futuro gobierno no mileísta desplazar al presidente actual, Santiago Bausili. Provincias Unidas propuso establecer una mayoría simple, pero La Libertad Avanza lo rechazó.

El kirchnerismo, por su parte, pidió separar la votación del artículo 13, pero también lo impidieron. Ese artículo establece que las reservas internacionales están protegidas contra embargos y que el Banco Central puede administrarlas de distintas maneras (depósitos, oro, activos líquidos o títulos seguros) e incluso utilizarlas como garantía en operaciones propias de su función. Ese último punto era el cuestionado.

El proyecto de Milei, anunciado en cadena nacional, busca devolverle a la entidad monetaria el mandato único de preservar el valor de la moneda (el mismo modelo que rige en Perú) y eliminar los objetivos que había incorporado el kirchnerismo en 2012: “la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.

A su vez, se prohíbe de modo taxativo al BCRA financiar el gasto público (tanto al Tesoro Nacional como a estados provinciales y municipios) a través de adelantos transitorios o de Letras Intransferibles. Milei sostiene que, hasta el momento, el Tesoro recurrió al Banco Central para financiar el déficit con emisión y eso derivó en los altos índices de inflación.

”La emisión la pagan los argentinos con inflación, esa inflación que hace que mes a mes tengamos menos en los bolsillos. Le estamos poniendo un candado al Banco Central para que no sea el cliché del gobierno de turno”, afirmó Bornoroni al cierre del debate, donde aprovechó para comentar que “es un anhelo que en Córdoba vayamos en la misma línea”.

La media sanción sobre el Banco Central significó un alivio para un oficialismo que no lograba sesionar desde hacía más de dos meses en Diputados y que venía de sufrir un revés en el Senado con la ley de propiedad privada. Además, el triunfo llegó en momentos donde la oposición presiona con los proyectos sobre morosidad familiar y prórroga de la emergencia en discapacidad: los llevarán al recinto el 9 de septiembre.

Protagonismo libertario

Con el libreto de Milei, los libertarios intervinieron más que nunca en una sesión. Diputados que no suelen emitir palabra o que mantienen bajo perfil repitieron las consignas y eslóganes que instaló el presidente. El eje fue la confrontación con el kirchnerismo, al que acusaron de recurrir al Banco Central para financiar el déficit.

“Cuando decimos que el Banco Central fue utilizado durante mucho tiempo como una herramienta de saqueo de la política, nos referimos a que cada vez que le faltaba plata al Estado, se metía mano al Banco Central”, subrayó el presidente de la Comisión de Finanzas, el fueguino Santiago Pauli.

Más filoso, el caputista Santiago Santurio denunció que “poner un kirchnerista a cargo del Banco Central es como poner a Yiya Murano a manejar una panadería: te envenena. Los que ahora nos vienen a contar cómo hay que manejar la política monetaria son los que nos dejaron con una inflación del 211% y con reservas de 11.000 millones de dólares negativas”.

Desde Unión por la Patria encabezó el rechazo el economista Itai Hagman, del sector de Juan Grabois. “Deberíamos estar discutiendo cómo hacemos para aliviar la situación de los morosos, pero en lugar de eso estamos discutiendo una reforma que le quita instrumentos al Estado, a través del Banco Central, para resolver estos problemas”, lamentó.

Entre los cordobeses, De la Sota sostuvo que “necesitamos un Banco Central que esté inmerso en la realidad de nuestro país y que esté a disposición del crecimiento, del empleo y de la equidad”. Asimismo, cuestionó que con la nueva mayoría para la remoción del directorio se busca “blindar” a la entidad y transformarla en un “gendarme del ajuste”.

Brügge, que se abstuvo, advirtió que el proyecto “no resuelve el dilema de si se tiene que desacoplar la economía de la política, o si se tiene que impedir que medidas políticas tomadas por el gobierno de turno puedan afectar esquemas económicos, monetarios e inflacionarios”. También habló de una “visión reduccionista que va a contramano del resto del mundo” y puso como ejemplo la Reserva Federal de Estados Unidos, que tiene como uno de sus objetivos la preservación del empleo.

Miguel Pichetto (Encuentro Federal) también criticó que el nuevo BCRA tenga como única misión preservar la estabilidad monetaria. “Nunca estuvo de acuerdo con el criterio de rigidez porque antes que la economía, está la política, y el Banco Central tiene que estar subordinado al interés general del país y al rumbo que marque el Poder Ejecutivo Nacional, pensando fundamentalmente en el crecimiento y en el desarrollo”, consideró.

Corresponsalía Buenos Aires