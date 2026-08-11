Un pueblo de Chubut tendrá elecciones anticipadas por la muerte de su intendente

El titular de la Secretaría Electoral Permanente de Chubut, Alejandro Tullio, confirmó que el municipio de Gaiman debe ir a elecciones tras el reciente e inesperado fallecimiento de Darío James (ocurrido el jueves tras una operación al corazón), quien fue elegido intendente en los comicios de 2023. De esta manera, Tullio despejó cualquier duda al respecto y desarticuló la intención de sectores políticos de la ciudad de dejar en el cargo al jefe comunal interino Raúl Ferrero (quien juró este martes por la mañana) hasta que se complete el actual período en diciembre del año que viene.

El primer municipio de Chubut, famoso por sus casas de té y donde se asentaron los primeros colonos galeses que llegaron a la Patagonia en 1865 se convirtió en pocas horas en el centro de la escena política de la provincia ya que significará el primer examen eleccionario con vistas a las generales de 2027. Desde este martes, con la confirmación de Tullio, “todos los caminos conducen a Gaiman” y ya comenzaron a decorar su geografía los nombres de los primeros candidatos.

Gaiman es una localidad donde las tradiciones galesas se mantienen intactas tanto en la mencionada cultura del té como en sus tradicionales certámenes de canto y poesía. La vida de sus habitantes pasa por la agricultura y la ganadería en pequeña escala. La fuente laboral se completa con los puestos en el municipio y las reparticiones provinciales. Solo una vez, desde el regreso de la democracia, ganó el justicialismo. Fue en el período 2015-2019. Todos los demás intendentes pertenecieron al ya casi desaparecido Partido Acción Chubutense (PACH) y al Radicalismo. En este último caso de James, en alianza con el PRO del gobernador Ignacio Torres.

Tullio anticipó que este viernes se constituirá en la localidad ubicada en el Valle Inferior del Río Chubut, a 25 kilómetros de Trelew, para reunirse con el intendente Ferrero y el resto de los concejales y dejar la iniciativa en manos del Concejo Deliberante que debe, en primer término, dictar una ordenanza para adherir total o parcialmente al Código Electoral Provincial.

De allí se pondrá en marcha el mecanismo que debe prever todo lo atinente a un proceso electoral: fecha, plazos, padrones, impresión de boletas, tiempos de impugnaciones y sus respectivas publicaciones.

La Carta Orgánica de la localidad expresa claramente en su artículo 172, donde habla de “acefalía” y “línea sucesoria” que “en caso de muerte, inhabilidad, renuncia o destitución del intendente, el cargo es ejercido por el funcionario electo que continúe en la línea sucesoria. Si tal circunstancia ocurre faltando menos de un año para la finalización del mandato, quien lo reemplace queda a cargo del Ejecutivo Municipal hasta completar el mismo. Si falta más de un año, convoca a elecciones de Intendente Municipal las que se realizarán en un plazo no mayor de sesenta días. El mandato de quien resulte electo dura hasta la finalización del período del Intendente Municipal que reemplace”.

Si se cumpliera el plazo de 60 días, las elecciones deberían realizarse no más allá del 4 de octubre. Pero el plazo es demasiado corto para cumplir con los cronogramas e incluso, otorgarles a los partidos la posibilidad de elegir un candidato a través de elecciones internas. Por eso, la intervención de Tullio quien llevará ese plazo hasta diciembre en que alrededor de 8.000 habitantes estarán habilitados para ir a las urnas. Las elecciones, cómo ocurrió en 2025 serán con el sistema de boleta única.

Pese al número no muy abultado de su padrón (en total, en Chubut están habilitados algo más de 485.000 votantes) Gaiman se convertirá en una prueba que ya mismo todos consideran clave con vistas a lo que viene. “Hoy hasta un partido de solteros contra casados es usado como “tendencia electoral” por la política”, le dijo una fuente del gobierno provincial a diario RÍO NEGRO y agregó que “nosotros estamos de acuerdo con la realización de los comicios porque nos pueden aportar mucho con vistas al futuro”.

Es más: en los pasillos de Casa de Gobierno ya comenzó a circular el nombre de Doris Thomas como “candidata del gobernador Ignacio Torres para las elecciones de diciembre”. Thomas (apellido de origen galés si los hay) ejerció la Secretaría de Gobierno durante el tiempo que James estuvo al frente del municipio y muy posiblemente continuará en el cargo.

Pero pertenece al PRO y ya en pocas horas hubo opiniones respecto a este tema. Referentes radicales de Gaiman hicieron saber que “Darío (James) era un afiliado nuestro, un gran militante desde hace muchos años. El sucesor debe pertenecer a nuestro partido”. Si bien James llegó en alianza con el gobernador Torres, ahora la discusión parece ser otra. Una elección inesperada en una pequeña localidad a la que desde ahora mira todo el arco político chubutense. La pelea por el 2027 llegó antes de lo previsto.