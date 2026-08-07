Murió un intendente de Chubut durante una cirugía compleja: "Se va una gran persona", el pesar del gobernador

Chubut está de luto debido a la muerte del reconocido intendente de Gaiman. El funcionario de 56 años murió luego de ser sometido a una complicada cirugía en una clínica privada de Trelew. La información fue confirmada por el propio gobernador, Ignacio «Nacho» Torres, que lamentó lo ocurrido.

Murió el intendente de Gaiman: la despedida de Torres

La muerte del intendente de Gaiman, Darío Ernesto James, se conoció el jueves pero tomó mayor repercusión este viernes.

Según la información brindada por los medios locales, el pasado 6 de agosto se tuvo que someter a una compleja operación de corazón y, lamentablemente, sufrió una descompensación que le provocó la muerte.

La carrera política de James inició con su llegada a la intendencia del pueblo en 2019. Durante más de 30 años se dedicó a la actividad agrícola y en paralelo era empleado de la cooperativa eléctrica de la localidad. En 2023 fue reelegido para una segunda gestión.

intendente de Gaiman, Darío Ernesto James.

James también era reconocido por ser uno de los fundadores del Cuartel de Bomberos Voluntarios de la localidad y estuvo ligado a los brigadistas por varios años.

Tras afiliarse a la Unión Cívica Radical (UCR), James fue electo por los vecinos del pueblo en 2019 y reelecto en 2023. Sin embargo, tuvo problemas de salud que lo llevaron a estar de licencia estos últimos meses.

El jueves, cuando se conoció su muerte, la municipalidad lanzó un comunicado oficial en donde declararon «duelo municipal» por tres días. En el mensaje, expresaron: «Su partida representa una pérdida inmensa para nuestra comunidad. Darío James dedicó su vida al servicio público con compromiso, responsabilidad y una profunda vocación de servicio, dejando una huella imborrable en la historia de Gaiman y en el corazón de quienes compartieron su camino».

Quién también se sumó a los mensajes de pesar fue el gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, que lo despidió en su cuenta de X: «Se va un gran intendente, pero sobre todo una gran persona: honesta, trabajadora y profundamente comprometida con Gaiman y con cada uno de sus vecinos».

Tras esto, agregó: «Tuve la suerte de trabajar con él y de compartir muchos momentos juntos, siempre con el mismo objetivo: hacer las cosas bien y mejorarles la vida a los vecinos de su ciudad».