Alberto Fernández tendrá un acto tras los dichos de Cristina Kirchner: ¿responderá a las críticas?

El presidente Alberto Fernández se encuentra en medio de tensiones políticas tras recibir duras críticas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Mientras tanto, continúa con su agenda oficial. Esta tarde, se reunirá con el titular de BHP Minerals Americas y participará en el cierre de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción. Hay expectativas ante sus posibles respuestas. Qué dirá.

A pesar de las especulaciones sobre un posible discurso de respuesta, se espera que Alberto Fernández mantenga el enfoque en temas de desarrollo territorial, hábitat y transporte durante las reuniones.

La relación entre ambos líderes políticos fue muy distante durante los últimos años, y el presidente estará enfocado en consolidar apoyos en el interior del país. Aunque Rossi podría brindarle cierto control en el Senado, el presidente enfrenta incertidumbre sobre el resultado electoral, su influencia política y su futura injerencia en las decisiones del partido.

En la jornada de hoy, el presidente recibirá al titular de BHP Minerals Americas, Ragnar Udd, en la residencia de Olivos. Más tarde, encabezará el cierre de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción en La Rural.

Previamente, los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, y de Transporte, Diego Giuliano, brindarán exposiciones. Estas actividades forman parte de la estrategia del mandatario para fortalecer su presencia en el interior del país, de cara a meses complejos y de campaña.

Lo claro es que al presidente no le sirve mantener ningún tipo de roces con la vicepresidenta y, tras el once de diciembre, ya no se verá obligado a entablar conversaciones. Sin embargo, el proceso de cierre de alianzas políticas y los giros del kirchnerismo, generaron tensiones importantes.

Daniel Scioli, quien mantuvo conversaciones con Cristina Kirchner, fue uno de los «heridos» por Alberto. Según trascendió, el exprecandidato fue el primero en sentirse decepcionado y afirmó que «nunca se había sentido tan traicionado».

Aunque luego, Fernández intentó mostrarse con Scioli tras su viaje a Brasil e intentó dejar en claro que pese a todo el vínculo continúa fortalecido. Incluso, le dedicó palabras de elogio a través de las redes sociales por su labor como diplomático.

Lo que a Fernández no le afectaría sería un posible costo político directo, si es que las elecciones resultan en un fracaso con Sergio Massa. Solo restará esperar si esta tarde Alberto mantiene su posición distante o comienza otro cruce contestario contra Cristina.